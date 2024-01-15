Erbakan ile Erdoğan görüşmesinin neden iptal edildiği ortaya çıktı. Erbakan İBB desteğine karşılık hangi şehri istedi?

Kaynak: Haber Merkezi
Erbakan ile Erdoğan görüşmesinin neden iptal edildiği ortaya çıktı. Erbakan İBB desteğine karşılık hangi şehri istedi?
Yeniden Refah Partisi lideri ile Erbakan ile Erdoğan’ın bugün görüşüleceği iddia edilmiş ama iptal edildiği de öne sürülmüştü. İki liderin arasındaki görüşmenin neden iptal edildiği ortaya çıktı.

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle bugün Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşüleceği iddia edilmişti.

Ancak bu iddia yalanlanmıştı. Kulislerden gelen bilgilere göre ise görüşme iptal edilmesi ertelendi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, AKP’nin yaptığı değerlendirmelerde Yeniden Refah Partisi’nin destek vermesi halinde seçimin daha rahat kazanılabileceği düşünülüyor.

İddialara göre iki lider arasında planlanan görüşme, AKP’li yetkililerin Erbakan’dan ek süre istemesi üzerine ertelendi.

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul ve Ankara adaylarının desteklenmesi karşılığında AKP’den Konya Büyükşehir Belediyesi’ni istediği öne sürüldü.

AKP’nin ise bu talebi değerlendirdiği ve Erdoğan ile Erbakan’ın bir araya gelebileceği iddia edildi.

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