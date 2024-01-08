Fatih Erbakan ihanetin acısını Erdoğan’dan çıkartacak mı?

Haziran 2001’de Fazilet Partisi kapanınca Temmuz 2001’de Erbakan hocanın talebeleri Saadet Partisi’ni kurdular.

Erdoğan ve Abdullah Gül ise Ağustos 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurdular.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Millî Görüşe ihanet” ile suçlamasının temelinde, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ı terk edip 2001’de AKP’yi kurmaları vardı.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olan Fatih Erbakan 2014’deki 5. Olağan Kongrede aday oldu ama Mustafa Kamalak, Genel Başkan seçildi.

Fatih Erbakan 23 Kasım 2018 tarihinde Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) kurdu ve Genel Başkan seçildi.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’na katıldı ve 28. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Erdoğan, 28 Mayıs’taki ikinci turda anayasa çiğnenerek aday olup Cumhurbaşkanı seçildi ama o günden bugüne AKP, yaklaşık 210 bin üye kaybetti.

Yeniden Refah ise yaklaşık 100 bin üye kazandı.

Yeniden Refah, Kocaeli, Mersin, Manisa, Malatya ve Van’da büyükşehir ile Bartın ve Giresun

İl ve 235 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 50 ilçe adayları ise bugün açıklanacak.

Yeniden Refah’ın son anketler yaklaşık yüzde 6’ya çıkan oy oranı özellikle Ankara ve İstanbul için Erdoğan’ın ve AKP’lilerin tedirgin olmalarına yol açtı.

AKP’nin daveti üzerine Yeniden Refah ile iki toplantı yapıldı.

Fatih Erbakan bugün yapılacak son toplantı hakkında dedi ki;

“Son bir görüşme yapılmış olacak ve durum netleşmiş olacak. Bizim buradaki hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Pazartesi günü son nokta konulmuş olacak, bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul ve İzmir’de de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz, bu konuda hazırlıklarımız var.”

AKP ve YRP arasındaki son görüşmede üç büyük ildeki ittifak karşılığında Yeniden Refah’la şu iller masaya yatırıldı.

-Sakarya, büyükşehir belediye başkanlığı.

-Bilecik ve Kütahya belediye başkanlıkları.

AKP bu üç ilde aday çıkarmayarak Yeniden Refah adaylarını destekleyecek.

Milletvekili seçiminde yüzde 2,9 oy alan Yeniden Refah’ın desteği olmasa Erdoğan’ın

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52,18 oyla seçilmesi mümkün değildi.

Şöyle ki YRP, Erdoğan’a yüzde 2,9 oyu ile destek vermeseydi 28 Mayıs’ta aldığı yüzde 52,18 oy oranı yüzde 49,18’e düşecekti.

Yeniden Refah Millet İttifakı’nda yer alsaydı Yüzde 47,82 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 2,9 ilavesi ile yüzde 50,72 oy alarak cumhurbaşkanı seçilecekti.

Bu siyasi matematiği 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim öncesi Erdoğan çok iyi biliyor ki Yeniden Refah’ın özellikle 3 büyük ilde aday çıkarmasını ve AKP adaylarını desteklemelerini istiyor.

Yeniden Refah’ın üye sayısını ve oy oranını arttırması, AKP’nin ise her geçen gün oy ve üye kaybetmesi dikkat çekiyor.

Yeniden Refah’ın ittifaksız yerel seçime katılması ise sürpriz sonuçlara neden olabilir.

Fatih Erbakan bakalım merhum babası Başbakan Erbakan’a yapılan ihanetin acısını Erdoğan’dan çıkartacak mı?