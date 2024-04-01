'Erden Timur tehdit etti'

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur'un Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile sözleri üzerine Bozkurt Yılmaz çok sert ifadeler kullandı.

Erden Timur derbi öncesi, "İnşallah derbiye şampiyon çıkarız. Ciddi bir inanmışlık var. Kim hak ediyorsa o kazansın, samimiyetimle söylüyorum. Şahsen ben, bizim hak ettiğimizi düşünüyorum İnşallah öyle olur, öyle olursa derbi hafif havada geçer. Gerginlik artmamış olur" ifadelerini kullanmıştı.

Sansürsüz futbol programında Muzaffer Can Bedir'ın sorularını yanıtlayan Bozkurt Yılmaz ise Erden Timur'un bu sözlerinin tehdit olduğunu söyledi.

Bedir'in "Erden Timur'un ifadeleri, bir tehdit mi yoksa bir talep mi" sorusu üzerine Bozkurt Yılmaz şu sözleri söyledi:

Kesinlikle bir tehdittir! Bu, "Ligi bitirmeyiz" ifadesinin başka bir ifade biçimidir.

ERDEN TİMUR'UN ALİ KOÇ SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam etme kararının ardından, Galatasaray cephesinden bir yorum gelmişti.

A Spor analisti Levent Tüzemen, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaştı.

Erden Timur, Tüzemen'e şunları söyledi:

Ali Koç'a 'Dön' demeyiz.

Ali Koç'un daha önceden istifasını talep etmiştik ve sonrasında istifa etti. İstifa, bireysel bir karardır. Daha önce istifasını talep ettiğimiz birisine 'Dön' deme durumunda değiliz.

Levent Tüzemen, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali hakkında ise şu yorumu yaptı:

Fenerbahçe ve Galatasaray gibi köklü kulüpler, ani bir kararla 'Oyunu bırakıyorum, başka bir lige geçiyorum' demezler. Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. İnsanları asılsız haberlerle meşgul etmeyin.