Galatasaray'ı sevindiren ayrılık

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Galatasaray'ı sevindiren ayrılık
Manchester United, Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği Christian Eriksen'le yollarını ayırma kararına vardı.

İç ve dış transferlerde aktif bir dönem geçiren Manchester United, 2025'te sözleşmesi sona erecek Eriksen için yaz transfer döneminde ayrılık planları yapıyor.

Mirror gazetesinin haberine göre, genç bir kadro kurmayı hedefleyen Manchester United, Eriksen için gelebilecek makul teklifleri değerlendirmeye açık.

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Galatasaray ve bazı Suudi Arabistan takımlarının 32 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için teklifte bulunacağı öne sürülüyor.

Eriksen'in Performansı:
Eriksen, bu sezon Manchester United ile 21 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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