Galatasaray Hagi ile anlaştı. Türkiye'ye dönüyor

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Galatasaray Hagi ile anlaştı. Türkiye'ye dönüyor
Gheorge Hagi'nin oğlu Iannis Hagi Galatasaray'a geliyor

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Süper Lig ekiplerinden Galatasaray sürpriz bir ismi radarına aldı.

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Rumen basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar La Liga ekibi Alaves’te kiralık olarak forma giyen Gheorge Hagi’nin oğlu Ianis Hagi ile anlaşmaya vardı.

Bonservisi Rangers’ta bulunan Rumen yıldız sezonun bitmesinin ardından Türkiye’ye gelerek imzayı atacak.

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Iannis Hagi 1998 yılında babası Gheorge Hagi’nin Galatasaray’da forma giydiği sırada Türkiye’de dünyaya gelmişti.

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