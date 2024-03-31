Galatasaray Hagi ile anlaştı. Türkiye'ye dönüyor

Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Süper Lig ekiplerinden Galatasaray sürpriz bir ismi radarına aldı.

Rumen basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar La Liga ekibi Alaves’te kiralık olarak forma giyen Gheorge Hagi’nin oğlu Ianis Hagi ile anlaşmaya vardı.

Bonservisi Rangers’ta bulunan Rumen yıldız sezonun bitmesinin ardından Türkiye’ye gelerek imzayı atacak.

Iannis Hagi 1998 yılında babası Gheorge Hagi’nin Galatasaray’da forma giydiği sırada Türkiye’de dünyaya gelmişti.