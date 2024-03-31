Galatasaraylı yıldıza 'şike' cezası

Belçika’da normal sezonun son maçında küme düşme mücadelesi veren Westerlo ile şampiyonluk potasında yer almak isteyen Genk karşı karşıya geldi.

80. dakikada Westerlo Türkiye U21 Milli Takımı’nda da forma giyen Ravil Tagir'in golüyle öne geçti. Konuk ekip Genk ise 86. Dakikada Heynen’in attığı gol ile durumu 1-1’e getirdi.

1 puanın her iki takıma da yettiği maçta o dakikadan sonra oyuncular birbirlerinin elini sıkarak oyunu bıraktı.

Açık açık şike yapıldığını belirtilen maç sonrası harekete geçen Belçika Futbol Federasyonu iki takıma da ceza yağdırdı.

Eski Fenerbahçeli Allahyar ile Roman Neustadter’in yanı sıra Galatasaray’dan kiralık olarak gelen Emin Bayram’ın da dahil olduğu maçtaki tüm futbolculara para cezası verildi.

Karşılaşmanın ardından Westerlo Başkanı Oktay Ercan teknik direktör Rik De Mil’i kovduğunu açıkladı.