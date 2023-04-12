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Fenerbahçe'den flaş Erden Timur açıklaması

Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden Erden Timur'la ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:26
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Erden Timur'a çağrı

Fenerbahçe'den flaş Erden Timur açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, "Lig bitince her şeyi açıklayacağız" sözleri üzerine açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"

Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."

Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"

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