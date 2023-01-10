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Fenerbahçe taraftarından Erden Timur'a: Ayıp ettiniz

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maç sonrası Sarı - Lacivertli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Almanya'dan maça gelen bir Fenerbahçe taraftarıyla Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un dialoğu sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 21:34
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Erden Timur'u arabaya binerken yakalayan F.Bahçeli: Ayıp ettiniz

Fenerbahçe taraftarından Erden Timur'a: Ayıp ettiniz
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Aracıyla yoldan geçerken Erden Timur’u gören bir Fenerbahçe taraftarı Timur’a “Abi yendiniz bizi ya, ayıp ettiniz. Almanya’dan geldim stada gittim” diye seslendi.

Timur ise taraftarın söylediklerine gülümsemeyle karşılık verdi.

Timur ile bir Fenerbahçe taraftarının arasındaki diyalog iki takım taraftarının da yüzlerini güldürdü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İki takımın da taraftarları videoyu hesaplarında paylaştı.

 

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