Fenerbahçe taraftarından Erden Timur'a: Ayıp ettiniz

Aracıyla yoldan geçerken Erden Timur’u gören bir Fenerbahçe taraftarı Timur’a “Abi yendiniz bizi ya, ayıp ettiniz. Almanya’dan geldim stada gittim” diye seslendi.

Timur ise taraftarın söylediklerine gülümsemeyle karşılık verdi.

Timur ile bir Fenerbahçe taraftarının arasındaki diyalog iki takım taraftarının da yüzlerini güldürdü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İki takımın da taraftarları videoyu hesaplarında paylaştı.