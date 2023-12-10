Erdoğan aday kriterlerini açıkladı. Dikkat çeken ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim için aday kriterlerini belirlediği ve "Yük olan değil, yük alan isimler olsun" dediği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan aday kriterlerini açıkladı. Dikkat çeken ifadeler

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın edindiği bilgiye göre; Erdoğan, başarısız belediye başkanlarıyla vedalaşırken, “yeni küskün yaratmadan” operasyon yapılmasını istedi.

Erdoğan, aday tarifini de “yük olan değil, yük alan isimler olsun” diye aktardı.

Babacan, Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda, bundan sonraki çalışmalara ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardığını yazdı:

“Mevcut belediye başkanlarından değişecek olanlarla temasa geçeceğiz. Onların gönüllerini alacağız. Siz de bu konuda duyarlı olun. Kırıp dökmeden süreci götürelim. Yeni küskünlüklere yol açmadan, bunun bir bayrak yarışı olduğunu anlatalım. Seçimlerde birlikte çalışmanın yollarını arayalım. Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla işimiz olmaz.”

"Erdoğan’ın bu yaklaşımı nedeniyle mevcut belediye başkanlarının büyük bölümünün değişmesine kesin gözüyle bakılıyor." ifadesini kullanan Babacan, "Erdoğan’ın yaptığı toplantılarda ve kamuoyuna açık konuşmalarında değişimin mesajı vererek mevcut belediye başkanlarını sürece hazırladığı yorumları yapılıyor. Özellikle üç dönemlik olanlar ve yerelde hakkında çeşitli iddialar dolaşan başkanlarla vedalaşılması bekleniyor."

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