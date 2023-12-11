Erdoğan’ın görüştüğü isim İngilizleri kızdırdı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Hamza Yusuf'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin protokol ihlali olduğunu belirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan’ın görüştüğü isim İngilizleri kızdırdı

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki COP 28 iklim zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi İngilizleri adeta çılgına çevirdi.

TEHDİTTE BULUNDULAR

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İskoçya Başbakanının yanında İngiliz yetkililer olmadan Erdoğan ile görüşmesinin ardından İskoç bakanlara verilen Dışişleri Bakanlığı desteğini geri çekme tehdidinde bulundu.

Cameron, Yusuf'un lideri olduğu İskoç Ulusal Partisi dış ilişkiler sekreterine bir mektup yazarak Yusuf'un Erdoğan ile Gazze ve diğer konuları görüşmesinin protokol ihlali olduğunu belirtti.

Mektupta İskoç hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'na Erdoğan'la görüşme konusunda "yeterli sürede önceden bildirimde bulunacağına" dair güvence verdiği, ancak bunun gerçekleşmediği belirtildi.

Cameron, "Bu toplantıda bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı (FCDO) yetkilisinin bulunmaması, devredilen hükümet bakanlarının yurtdışı ziyaretlerinde FCDO desteğine ilişkin kılavuzumuzda yer alan protokollere aykırıdır" diye yazdı.

Mektubun ardından bir açıklamada yapan Birleşik Krallık hükümet sözcüsü dış ilişkiler konusunun Birleşik Krallık'ın kararına tabi konulardan biri olduğunu hatırlatarak, "Böylesine çalkantılı bir dönemde Birleşik Krallık'ın dünya sahnesinde tutarlı bir sesle konuşması her zamankinden daha önemlidir." açıklamasında bulundu.

‘İNGİLİZLERİN HABERİ VARDI’

İngilizlerin açıklamalarına karşılık, İskoçya Başbakanı'nın sözcüsü ise bir İngiliz yetkilinin toplantıdan haberdar olduğunu ve toplantıya davet edildiğini söyledi.

Sözcü, "COP gibi etkinliklerin doğası gereği zamanlamalar son dakikada değişebiliyor ve FCDO temsilcisi Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmek için uygun olan zamanda başka bir yerdeydi." dedi.

Sözcü açıklamasında ayrıca "Birleşik Krallık hükümetinin İskoç hükümetinin uluslararası angajmanını kısıtlamaya yönelik her türlü tehdidi yanlıştır ve İskoçya'nın çıkarlarına aykırıdır." ifadesini kullandı.

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf'un eşinin ailesi, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonun başlamasının ardından bir süre Gazze'de mahsur kalmış ve yaşanan iletişim kısıtlamalarında haberleşmekte zorluklar yaşamıştı.

erdogandha124230056jpg-likiym-nhku33wgmp5xg0q.jpg

İlgili Haberler
Cem Gürdeniz Erdoğan ile Miçotakis arasındaki anlaşmayı böyle açıkladı: Bu Mavi Vatan'dan vazgeçmek
Erdoğan aday kriterlerini açıkladı. Dikkat çeken ifadeler
Erdoğan'ın eski metin yazarı Gazze'yi bombalayan İsrail'e Türkiye'den giden malları itiraf etti
Erdoğan: Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralden Yunanistan’a da imkan tanıyabiliriz
Erdoğan Cumhur İttifakı adaylarının açıklanacağı tarihi verdi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Hamas İsrail güçlerine düzenlenen saldırı anlarını paylaştı Dünya
Hamas İsrail güçlerine düzenlenen saldırı anlarını paylaştı
Seçil Erzan'a kadar uzanan dolandırıcılığın 74 yıllık tarihi. Her şey Galata’nın satılmasıyla başladı Gündem
Seçil Erzan'a kadar uzanan dolandırıcılığın 74 yıllık tarihi. Her şey Galata’nın satılmasıyla başladı
Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez'den beklenen haber geldi Spor
Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez'den beklenen haber geldi
İşte Fatih Altaylı'nın sorduğu o soru. Fatih Altaylı Defne Samyeli'ye sadece bu soruyu sormak için program yaptı Gündem
İşte Fatih Altaylı'nın sorduğu o soru. Fatih Altaylı Defne Samyeli'ye sadece bu soruyu sormak için program yaptı
Altın Kafes 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman? Magazin
Altın Kafes 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman?
Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. Ödül töreninde giymişti Magazin
Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. Ödül töreninde giymişti
Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?