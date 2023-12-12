Erdoğan İstanbul adayını teşkilata kabul ettiremiyor. Flaş iddia

AKP’ye yakın bir kaynaktan gelen kulis göre, Erdoğan’ın tanıdık ismi İstanbul için aday göstermek istediği ancak AKP teşkilatının karşı çıktığı öne sürüldü. İşte o isim…

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan İstanbul adayını teşkilata kabul ettiremiyor. Flaş iddia

Yerel seçimler yaklaştı. Partilerin çalışmaları hızlandı. Herkesin gözü kulağı ise AKP’nin Belediye Başkanlığı için hangi ismi aday göstereceği oldu.

Gazete Duvar yazarı Barış Avşar, AKP'ye yakın bir kaynaktan edindiği yerel seçim kulislerini aktardı.

Avşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul için damadı Selçuk Bayraktar'ın aday olmasını istediğini söyledi.

Ancak Avşar, Erdoğan’ın Bayraktar’ı AKP teşkilatına kabul ettiremediği iddia etti.

"Yıllardır Erdoğan’ı ve partisini desteklemiş, seçim kampanyalarında görev almış ama kendisi siyasete girmemiş bir isimle konuştuğunu" belirten Avşar, bu kişinin, "Erdoğan, İstanbul’da damadını (Selçuk Bayraktar) aday göstermek istiyor ama teşkilata kabul ettiremiyor.” dediğini söyledi.

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Teşkilatın Selçuk Bayraktar'ın adaylığına karşı çıktığını belirten AKP'ye yakın isim, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adaylık için ısrarlı olduğunun altını çizdi.

AKP'ye yakın ismin, AKP teşkilatının "Bayraktar’ın şahsına karşı değil, aday olmasına karşı" olduğunu belirtti. Aynı zamanda neden AKP teşkilatının karşı çıktığını da şöyle anlattı:

"Üç tane şey var: Birincisi ilk damat deneyimi, çok kötü bitti, hatırası kötü. İkincisi “bir ailenin siyasetin içine bu kadar girmemesi gerekir” diye düşünüyor insanlar.

Üçüncüsü, adam siyasetçi değil. Niye böyle bir riske girmesi isteniyor ki? Adı neden gölgelensin?"

SELÇUK BAYRAKTAR ERDOĞAN SONRASI İÇİN AÇIKÇA LİDERLİĞİNİ İLAN ETMİŞTİ

Öte yandan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, İzmir’de gerçekleştirilen Teknofest sonrasında Candaş Tolga Işık‘ın programında soruları yanıtlamıştı.

Gündemde sık sık getirilen “Erdoğan sonrasında yerini alacak kişi Selçuk Bayraktar” ifadesini Selçuk Bayraktar’a, “Sizce neden Sayın Cumhurbaşkanı siyaseti bıraktıktan sonra Selçuk Bayraktar onun yerini alacak sözü çok konuşuluyor” şeklinde soran Candaş Tolga Işık, karşılığında şu cevabı aldı:

“Bu soruyu birkaç defa ilk siz sordunuz. Birkaç yerde daha soruldu. Mücadele bunu gerektiriyorsa bundan çekinmem dedim”

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