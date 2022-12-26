Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’in sahibi olduğu Tuzla Tanker İşletmeciliği Anonim Şirketi, Sümeyye, Esra ve Bilal Erdoğan’la ortak oldukları BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne devredildi. Devir sonrası BMZ Group Denizcilik şirketi sermaye azalttı ve alacaklılara çağrıda bulundu.

(BMZ’nin inşa ettirdiği ilk gemi Mecid Aslanov Ekim 2014’te tamamlanmıştı.)

DESTEKÇİSİ MANSİMOV’DU

7 Aralık’ta BMZ Group yönetim kurulu toplantısında Tuzla Tankercilik şirketinin devri kararı alındı. 13 milyon 760 bin TL sermayeli şirket Ziya İlgen ve Mustafa Erdoğan tarafından Yardımcı ailesinden 2014’te satın alınmıştı. Yardımcı ailesi, Bilal Erdoğan’ın tankerlerini inşa eden şirketin sahipleriydi. Ailenin Tuzla’daki tersanesinde BMZ Group için tankerler inşa ediliyordu. Tuzla Tankercilik şirketini alan BMZ’nin de büyük ortakları Ziya İlgen ve Mustafa Erdoğan... BMZ’nin şirket sermayesi 16 milyon 760 bin TL. Şirketin 2014’ten 2016’ya kadar toplam tahmini değeri 2 milyar TL olan 5 adet petrol taşımacılığında kullanılan gemisi bulunuyordu.

Bilal, Mustafa ve Ziya’nın baş harflerinden oluşturulan BMZ şirketinin en büyük destekçisi 15 Mart 2020’de FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan Palmali Denizcilik’in sahibi, Forbes’in dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine giren Mübariz Mansimov’du. Bilal Erdoğan’ın 5 tankerini işleten Palmali Denizcilik, Al Baraka Türk Bankası’ndan sağladığı yeni inşa kredisini Erdoğan ailesinin sahibi olduğu BMZ Group Denizcilik Şirketi’ne devretmiş, inşa edilen gemileri de 10 yıllığına Palmali Denizcilik Şirketi’ne kiraya vermişti. Mansimov, yaklaşık 1 yıl Silivri Cezaevi’nde kalmıştı. Mansimov, FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mansimov’un tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti. Ev hapsi kararı alınan Mansimov’a yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

‘HEDİYE DEĞİL KİRALAMA’ DEMİŞTİ

Bilal Erdoğan’a gemi hediye iddia edilen Mansimov konuya açıklık getirmişti. Mansimov, “Bilal Erdoğan’a gemi hediye etmedim. Bu yalan. Gemi bir oyuncak değil ki çıkarıp birine hediye edilsin. Palmali dünyanın saygın gemici şirketlerinden biridir. Kanun çerçevesinde, gemi kiralamıştık, piyasanın ne üstünde, ne altında. Tam da piyasa değerinde. Gemileri çalıştırdık. Onlar da kredi almışlar zaten bankadan. Yani her şey resmiydi” demişti.