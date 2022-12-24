24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erdoğan yanlışlıkla rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atanması gereken rektör, yanlışlıkla Sütçü İmam Üniversitesi’ne atandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:14
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlışlıkla rektör atadı

Erdoğan yanlışlıkla rektör atadı
+
Aa
-

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Sütçü İmam Üniveristesi’ne Prof. Dr. İsmail Bakan yeni rektör olarak atandı.

Ancak bu üniversiteye zaten üç ay önce Prof. Dr. Niyazi Can rektör olarak atanmıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanan mükerrer sayıda söz konu hata giderilerek, Bakan’ın Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hasan emmi
24.12.2022 14:24
Keşke doğru olan bişey gösterseniz.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
6
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
7
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.