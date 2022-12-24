Erdoğan yanlışlıkla rektör atadı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Sütçü İmam Üniveristesi’ne Prof. Dr. İsmail Bakan yeni rektör olarak atandı.

Ancak bu üniversiteye zaten üç ay önce Prof. Dr. Niyazi Can rektör olarak atanmıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanan mükerrer sayıda söz konu hata giderilerek, Bakan’ın Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atandığı bildirildi.