Napoli yeni golcüsünü buldu

İtalya Serie A ekibi Napoli, yıldız golcüsü Victor Osimhen'i satmaya hazırlanıyor.

İtalyan devi, Osimhen'in yerine yeni golcüsünü buldu.

JONATHAN DAVID BOMBASI!

Lille ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Jonathan David, Napoli'nin radarına girdi.

Fransız ekibinin ise 24 yaşındaki golcü için 50 milyon euro istiyor.

Osimhen'den 100 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekleyen Napoli, Osimhen'i satması halinde transfer için görüşmelerini hızlandıracak.

LILLE'DE KASIP KAVURDU

Bu sezon Lille formasıyla 43 maçta forma giyen Jonathan David, 24 gol atarken 7 asist yaptı.