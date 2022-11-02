Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı

"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle Cumhuriyet'i hedef alan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, tepkilere neden olmuştu.

Ünal, geçen günlerde “Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim” diyerek istifa etmişti.

ANKARA KULİSLERİ

BirGün gazetesi yazarı Yaşar Aydın, "Mahir Ünal’ın günahı neydi?" başlıklı yazısında Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa Destici'nin "Cumhurbaşkanı parti genel başkanlığından ayrılmalı" şeklindeki çıkışını köşesine taşıdı.

Erdoğan'ın daha önceki "Başkanlık sisteminde aksayan noktalarda düzenleme yapabiliriz" şeklindeki açıklamasını aktaran Aydın, "Düşünülürse asla yapmaz diyebileceğimiz bir başlık değil. Bakarsınız AKP’yi bırakırım diyebilir" ifadesini kullandı.

"MAHİR ÜNAL GÜMBÜRTÜYE GİTTİ"

Aydın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü son dönemde Ankara’da konuşulan bir başka nokta da Erdoğan’ın AKP’yi artık bir yük olarak görmeye başladığıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanan AKP’de ne olduğuna çok bakmayan, çalışmayı liste hazırlamak boyutuna kadar indiren bir Erdoğan portresiyle karşı karşıyayız.

Koalisyonu bakanlar nezdinde kuran Erdoğan, parti içinde her türlü değişikliği yapma konforuna sahip. Bu durumun faydalı olabileceğini düşünürse kimsenin gözünün yaşına da bakmaz.

Mahir Ünal tam bu anda, bir anlamda da gümbürtüye gitti. Söylediği lafla çok ilgisi yok yani."