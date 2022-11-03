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Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti

Son günlerde peş peşe Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve cumhuriyeti hedef alan açıklamalara isyan eden Şahan Gökbakar tek cümlelik bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 18:42
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Şahan Gökbakar: Her gün Cumhuriyete saldırılır oldu. Yaşasın cumhuriyet

Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
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Cumhuriyeti ve dolaylı olarak cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan sözlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde AKP'li Mahir Ünal'ın cumhuriyet ve harf devrimiyle ilgili sözleri olay olurken bu kez de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhuriyet'i hedef alarak "100 yıllık bir yıkım süreci" olarak tanımlama yaptı.

Son günlerde peş peşe gelen açıklamalara sosyal medya hesabından şu ifadelerle isyan etti:

“Hergün Cumhuriyete saldırılır oldu... Yazık! YAŞASIN CUMHURİYET”

İşte Pervin Buldan'ın tepki çeken o sözleri:

“Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz. Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor.”

AKP’nin eski Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi, her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi, Mao'nun Çin kültür devrimidir, lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.

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ULKEYİ TERK EDEBİLIR.HİÇ SIKINTI OLMAZ🇹🇷
3.11.2022 18:45
CUMHURİYETLE ATATÜRK TÜRK MİLLETI İLE DERDİ OLANLAR  
 
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