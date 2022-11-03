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AKP’li Metiner’den ‘yüzde 50+1’ çıkışı! Hedefinde MHP’mi var?

AKP’li Mehmet Metiner, ilk turda cumhurbaşkanı seçilmek için 'yüzde 50+1' şartını eleştirdi. Yüzde 50+1 mecburiyetinin siyasi saflığı bozduğunu ifade eden Metiner, “Sayısal olarak çok olan, mecbur olduğu azın fikri ve siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor” dedi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 04:47
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AKP’li Metiner’den ‘yüzde 50+1’ çıkışı! Hedefinde MHP’mi var?

AKP’li Metiner’den ‘yüzde 50+1’ çıkışı! Hedefinde MHP’mi var?
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Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Metiner, paylaşımdaında, “Yüzde 50,1 mecburiyeti, fikri ve siyasi saflığı bozuyor. Sayısal olarak çok olan, mecbur olduğu azın fikri ve siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor” ifadelerini kullandı.

MHP'Yİ Mİ KASTETTİ?

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşımda Metiner'in 'sayısal olarak çok olan' diyerek AKP'yi, 'mecbur olduğu az' diyerek de MHP'yi kastettiği öne sürüldü. Metiner'in, "Mahir Ünal'ı Devlet Bahçeli görevden aldırdı" iddialarına tepki olarak böyle bir paylaşım yaptığı konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, katıldığı bir etkinlikteki, “Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" sözlerine Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" diyerek sert tepki göstermişti.

Ünal, gelen tepkilerin ardından 31 Ekim’de ‘görevinden affını’ isteyerek AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Ünal'ın, istifasında Bahçeli'nin tepkisinin etkili olduğu yorumları yapılmıştı.

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