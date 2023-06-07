Erdoğan, Bahçeli ve Nebati hakaretler ettikleri Mehmet Şimşek'e muhtaç kaldılar. İşte o hakaretler

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanmasının ardından yeni kabineyi duyurdu. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

Ancak Erdoğan’ın, Bahçeli’nin eski bakan Nebati’nin Mehmet Şimşek’e daha önce söyledikleri sözler tekrar gündeme geldi.

Ekonomiyi kurtarmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Şimşek hakkında iktidar ve ortakları oldukça ağır ifadeler kullanmışlardı. Şimşek için ‘dolandırıcı’, ‘kiralık şahıs’, ‘İngiliz vatandaşı maliyeci’ demişlerdi. İktidar şu an ekonomi için Şimşek'e muhtaç kaldı.

BAKAN NEBATİ: İNGİLİZ PASAPORTLU ADAM

Şimşek'in görevi devraldığı Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati, “İngiliz vatandaşı bir maliyeci” olarak tanımlamıştı.

Nebati, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken Şimşek'e yönelik ağır söylemlerde bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sen kimsin ya, beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın. Utanmadan sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı'nı İngiliz pasaportlu bir adamla eşleştiriyorsun.”

NEBATİ GÖREVİ DEVREDERKEN HOŞGELDİN DEDİ

28 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen bir programda yaptığı bu açıklamadan sonra Nebati, görevi Şimşek'e devrederken “hoş geldin” demek zorunda kaldı.

ERDOĞAN: HALK BANKASI DOLANDIRICI

Erdoğan ise 2019 yılında, kapatılan Şehir Üniversitesi'yle ilgili tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada “malum zat” diye andığı Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'i hedef alarak “Hani bunlar dürüsttü ya? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu? Bunlar Halkbank'ı da dolandırmaya çalışıyorlar” demişti.

BAHÇELİ: KİRALIK ŞAHIS

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2015 yılında partisinin Ankara mitinginde Şimşek'in devlete alınan araçlar için ödenen paraya “çerez parası” demesine karşılık, “3 milyar 300 milyona eski parayla 3 katrilyon 300 trilyona çerez parası diyen bir kiralık şahıs Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Bir asgari ücretli 949 liraya mahkumken bütçenin binde 7'sine çerez demek, hayasızlıktır” demişti.

"UĞURSUZUN 15 GÜNÜ KALDI"

Bahçeli, 7 Haziran 2015'teki seçimlere dikkat çekerek, “Tarihi hesaplaşma günü yaklaşıyor. Hırsızın 15 günü kaldı. Uğursuzun 15 günü kaldı. İşbirlikçinin 15 günü kaldı” ifadelerin kullanmıştı.