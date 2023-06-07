Ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu. Dolarda ralli olmayacak demişti

Dolar rekora koşarken eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin seçimden hemen önce söylediği ''Dövizde ralli olmayacak” sözleri gündem oldu.

Ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu. Dolarda ralli olmayacak demişti

Editör: Ayşe Memiş

Piyasalar adeta ateş aldı. Dolar, Euro ve altın fiyatları rekor seviyelere çıktı. Dolar 23 lirayı, Euro 24 lirayı, gram altın ise 1.400 lirayı aştı.

Dolar, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,58 lira, 28 Mayıs’taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesinde ilerliyordu.

BAKAN NEBATİNİ RALLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dövizle ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

5 Mayıs’ta NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Nebati "Döviz piyasasında bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek" ifadelerini kullanmıştı.

“RALLİ DEDİKODULARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil." demişti.

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Nebati ayrıca "Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek." diye konuşmuştu.

EKONOMİ KURTARICISI OLARAK MEHMET ŞİMŞEK GÖREVE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek atandı.

Şimşek, ''Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve yeni kabinenin kurulmasın sonrası yeni ekonomi yönetiminden alınan ilk mesajlarla Türkiye'nin CDS'i düşüş eğilimini hızlandırdı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü

Günlük düşüş ise 50 baz puanı aştı.

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