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  • Erdoğan'ın "Başka ebeveynler arıyor" sözlerine İmamoğlu’ndan sert yanıt

Erdoğan'ın "Başka ebeveynler arıyor" sözlerine İmamoğlu’ndan sert yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP grup toplantısında "Bay Kemal oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arıyor" ifadelerine cevap verdi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:36
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Erdoğan Bay Kemal oğluna sahip çık başka ebeveynler arıyor demişti. İmamoğlu’ndan Erdoğan’a sert yanıt

Erdoğan'ın ''Başka ebeveynler arıyor'' sözlerine İmamoğlu’ndan sert yanıt
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Haliç Tersanesi'nde inşa edilen ilk elektrikli tekne olma özelliği taşıyan çevre dostu deniz taksileri tanıtıldı.

‘150 Günde 150 Proje’ kapsamında hayata geçirilen taksilerin tanıtım törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Törenden sonra soruları yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü grup konuşmasında söylediği “Bay Kemal oğluna sahip çık, kendine başka ebeveynler arıyor” sözlerine şu cevabı verdi:

Bizde ayrı gayrı yok. Sayın Kılıçdaroğlu ailemizin lideri. Bizim bir aile oluşumuza, kuvvetli bağlarla sarılıyor olmamıza bu kadar ilgi gösteriyor olması garip.

Demek ki kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bu bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi ama biz çok sıkı bağlara sahibiz.

Genel başkanımın aramızdaki ilişkiyi baba oğul ilişkisi olarak tariflemesi benim için çok güzel bir duygu.

Bunu bir tek babam kıskanır diye düşündüm fakat görüyorum ki kıskançlık duygusu Sayın Cumhurbaşkanı’nda yüksek.

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bgün
21.12.2022 16:55
İktidara bu söylem yakışmadı.Duyguları kişiselleştirmek çok yanlış.  
 
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