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İmamoğlu ile ilgili bomba iddia. İkinci dava mı geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı ile ilgili tartışmalar sürerken yeni bir soruşturma iddiası daha gündeme bomba gibi düştü…

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 20:20
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Habertürk yazarından İmamoğlu ile ilgili bomba iddia. İkinci soruşturma mı geliyor

İmamoğlu ile ilgili bomba iddia. İkinci dava mı geliyor
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Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

Çok tartışılan karar sonrası Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’dan dikkat çeken bir iddia daha geldi.

GÖREVDEN ALMAK İÇİN İKİNCİ SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Sarıkaya yazısında, "Ancak yakın zamanda ikinci bir müfettiş görevlendirilmiş ve Büyükşehir’de yeni bir inceleme başlatılmış. Yine iddialarına göre ikinci müfettiş 105 belediye çalışanını terörle iltisaklı bulduğunu belirten rapor vermiş. Üzerinde durdukları böyle bir sürecin başlaması halinde İmamoğlu’nun terör örgütleriyle iltisaklı kişileri işe alıp, onlara destek olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılıp görevinden açığa alınması…" ifadelerine yer verdi.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Şimdi gelelim asıl soruya…

Ankara’da yaklaşık üç saat kadar süren görüşme trafiği içinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylık konusunu hiç konuştu mu?

Yakın çevrelerine aktardığına göre bu konu hiç ele alınmamış, daha çok dava ve gelebilecek soruşturma, kovuşturma ve mahkeme süreçleri üzerinde durulmuş.

Özelikle de yeni bir davanın yolda olduğu konusu üzerinde yoğunlaşılmış.

Anlattıklarına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uzun süre önce dile getirdiği, “belediye kadroları içinde terör ile iltisaklı kişilerin olduğuna” dönük iddiası üzerinden Büyükşehir Belediyesi bir soruşturma geçirmişti.

Ancak herhangi bir olguya rastlanmadığı belirtilmişti.

Ancak yakın zamanda ikinci bir müfettiş görevlendirilmiş ve Büyükşehir’de yeni bir inceleme başlatılmış.

Yine iddialarına göre ikinci müfettiş 105 belediye çalışanını terörle iltisaklı bulduğunu belirten rapor vermiş.

TERÖRDEN AÇIĞA ALABİLİR

Üzerinde durdukları böyle bir sürecin başlaması halinde İmamoğlu’nun terör örgütleriyle iltisaklı kişileri işe alıp, onlara destek olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılıp görevinden açığa alınması.

Bunun Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde olma ihtimali üzerinde de durulmuş.

Hukukçular, “Ahmak…” sözünün kanun gereği belediyedeki göreviyle alakalı olmadığı için İçişleri Bakanı’nın açığa alma yetkisinin bulunmadığını anımsatmış.

Ancak terör ile ilgili konularda bakanlık yetkisinin bulunduğuna vurgu yapmış.

Buna karşı nasıl bir siyasi taktik geliştirmeleri gerektiği üzerinde durulmuş.

Beklenti 6’lı masa ile de bağlantılı kalarak bu tür gelişmelere karşı kamuoyu oluşumunu sağlamak."

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Ismail Sındırgılı
21.12.2022 21:15
M. Sarıkaya canlı yayında görevliye tokat atan kişi değil mi ? Söylediği hiç bir şeye İNANMAM!!!!!  
 
misafir
21.12.2022 20:51
Sen misin İBB yi kazanan. Seçilmişe, demokrasiye darbe üstüne darbe.  
 
Rizeli
21.12.2022 20:39
Herkesten çok korkuyorlar, kazanma ihtimali olanlara bu tür hukuksuzluklar yanılıyor. Ancak mazlumların ahı pahasına abat olamayacaklar. Allah hepsini helak edecek. Biz çok zulüm görüyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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