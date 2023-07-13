Erdoğan Biden ile görüştü İsveç'e "Tamam" dedi. Önceki görüşmesinden sonra da bütün Afganistan Türkiye'ye geldi

Erdoğan’ın Biden ile görüştükten sonra İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması akıllara 2 yıl önce yine gündem olan “Afgan kaçak anlaşması” iddialarını getirdi.

Erdoğan Biden ile görüştü İsveç'e "Tamam" dedi. Önceki görüşmesinden sonra da bütün Afganistan Türkiye'ye geldi

2023 NATO Zirvesi’nin başlamasıyla tüm dünyanın gözü Litvanya’ya çevrildi.

NATO Zirvesi’nden bir gün önce kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Erdoğan, ertesi gün NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştükten sonra İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Erdoğan’ın, Biden’dan sonra İsveç’e onay vermesi akıllara 2 yıl önceki NATO Zirvesi’ndeki görüşmelerinin ardından gündeme getirilen “Afgan kaçak anlaşması” iddialarını getirdi.

2021 yılındaki NATO Zirvesi’nde Erdoğan ile Biden arasında Afgan kaçaklar konusunda "bir anlaşma/pazarlık yapıldığı" iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden yalanlama geldi. Büyükelçilik, Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamasında, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN HERHANGİ BİR YETKİLİ OLMADAN GÖRÜŞME YAPILDI

Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi'nde ilk kez yüz yüze yaptığı görüşmede çevirmen olarak Kuala Lumpur Büyükelçisi ve eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab'ın tercüman olarak yer alması dikkat çekmişti.

TÜRKİYE’YE GELEN KAÇAK AFGANLAR

Son 9 yılda yakalanan ve sınır dışı edilen Afganistan uyruklu kaçak sayısı 651 bin. (Kaynak: Göç İdaresi (10 Kasım 2022 itibariyle))

Son 2 yıl içerisinde ise Türkiye’ye 1 milyondan fazla Afgan kaçağın girdiği ve yaşamaya devam ettiği tahmin ediliyor.

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