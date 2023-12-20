Erdoğan Biden’ın kendine yaptığı teklifi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerle yaptığı söyleşide ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesinden detaylar paylaşırken, Biden’ın kendisine ne teklifte bulunduğunu açıkladı.

Erdoğan, "Biliyorsunuz İsveç'in NATO üyeliği ile katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz gönderdik. İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede Biden ‘Siz bunu Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre'den bunu geçiririm’ dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek, bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA DESTEK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışına ABD yönetimi olarak destek verdiklerini tekrarladı.

Kirby, Beyaz Saray’daki basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın telefon görüşmesinin içeriğini paylaştı.

Kirby, iki liderin, Gazze’de yaşanan gelişmeleri ve İsrail-Filistin sorununu görüştüklerini, ayrıca İsveç’in NATO’ya katılım sürecine de değindiklerini söyledi. Kirby, Türkiye’ye F-16 satışı konusunda da, “F-16’ların modernizasyonu programına destek vermeye devam ediyoruz.” dedi.