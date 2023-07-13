Erdoğan'ın İsveç'e onay vermesinin ardından İYİ Partili Kürşad Zorlu mecliste elinde Nutuk'la konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya girişini kabul etmesine ilişkin bir konuşma yapan İYİ Partili Zorlu, bu kabule karşı çıktı ve kürsüde Nutuk ile konuştu. Zorlu, "Burada omurga var, burada tutarlılık var, burada gerçekçilik var, burada Millî Mücadele var” dedi.

Erdoğan'ın İsveç'e onay vermesinin ardından İYİ Partili Kürşad Zorlu mecliste elinde Nutuk'la konuştu

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu Meclis’teki konuşmasında kürsüye Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk kitabıyla çıktı.

Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya girişini kabul etmesine ilişkin bir konuşma yapan İYİ Partili Zorlu, bu kabule karşı çıktı.

Elinde Nutuk kitabıyla kürsüye çıkan Zorlu, “Bir başucu kaynağımız Nutuk; burada omurga var, burada tutarlılık var, burada gerçekçilik var, burada Millî Mücadele var, Sadabat Paktı var, Balkan Antantı ve Türkiye'nin nasıl bir dış politika dengesi kurduğu, işte, burada var” dedi.

İYİ Partili Vekil Kürşad Zorlu konuşmasında şunları söyledi:

"ERDOĞAN 'İSVEÇ'İN NATO'YA GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ"

“Bakınız, Ocak 2023'te Sayın Erdoğan ne demiş: ‘Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler, NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir destek beklemesin. NATO'ya üyelik konusunda bizden böyle bir destek göremeyecekler.’ Şubat 2023’te devam etmiş: ‘İsveç, boşuna uğraşma sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize izin vermeyeceğiz.’

"TÜRKİYE'NİN NASIL BİR DIŞ POLİTİKA DENGESİ KURDUĞU İŞTE BURADA"

Değerli arkadaşlar, bakın, Gazi Meclisimizde özellikle yaklaşık yüz yıl önce nesillerimize, milletimize bunu emanet eden bir başucu kaynağımız Nutuk; burada omurga var, burada tutarlılık var, burada gerçekçilik var, burada Millî Mücadele var, Sadabat Paktı var, Balkan Antantı ve Türkiye'nin nasıl bir dış politika dengesi kurduğu, işte, burada var. Büyük Atatürk diyor ki: "Dış politika iç teşkilatlanmayla ilişkilidir." Bu Nutuk'un Türk dış politikasında hayata geçirilmesi artık elzemdir ve bunu özellikle Gazi Meclisimizde siyasi iktidarın yetkililerine huzurunuzda tekrarlamak istiyorum. Bakın, dün yapılan açıklamayı Türkiye, NATO ilişkileri açısından ileriye doğru bir adım olarak görsek de açıklama metni büyük ölçüde temennilerden oluşmaktadır; yarınlar için bir garanti taşımayan, âdeta bir geri adım atma metninden başka bir şey değildir bu. Oysa Türkiye onay vermediği sürece NATO'nun yeni üye kabul etmesi de mümkün değildir.

"MİLLETİMİZLE ALAY ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY KESİNLİKLE DEĞİLDİR"

Değerli arkadaşlar, buradan sormak istiyoruz. İsveç terör suçlularının iadesi konusunda bugüne kadar hangi adımları atmıştır? Türkiye'nin taleplerine hangi cevabı vermiştir? FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerindeki bizim istediğimiz bu faaliyetlerin sonlandırılması konusunda hangi somut tedbir ve hukuki işlemlere başvurmuştur? Bu sorular cevap bulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisine bir katılım protokolü getirilmesi milletimizle alay etmekten başka bir şey kesinlikle değildir.”

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