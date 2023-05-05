Erdoğan seçim öncesi 11 lira 30 kuruşa yükseltmişti. Kılıçdaroğlu'ndan 'Söz veriyorum 15 lira olacak' çıkışı

Editör: İsa KARAARSLAN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından yaş çay alım vaadinde bulunarak, “Refah payıyla beraber en az 15 TL olacak“ paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde yaş çay alım fiyatına zam yapıldığını açıklamıştı.

Erdoğan, “Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yaş çaya 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl yaş çay alımında kilo fiyatında yüzde 64 zamla 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz.” sözleriyle seçim öncesi zammı duyurmuştu.

"REFAH PAYIYLA BERABER EN AZ 15 TL OLACAK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 Mayıs’ı işaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor.

Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.

Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz.

Bay Kemal sözü veriyorum!

15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim.”