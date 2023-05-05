Erdoğan seçim öncesi 11 lira 30 kuruşa yükseltmişti. Kılıçdaroğlu'ndan 'Söz veriyorum 15 lira olacak' çıkışı

Erdoğan’ın seçim öncesi 11 lira 30 kuruşa yükselttiği yaş çay alım fiyatı için Kılıçdaroğlu, refah payıyla beraber en az 15 lira olacağı vaadinde bulundu.

Erdoğan seçim öncesi 11 lira 30 kuruşa yükseltmişti. Kılıçdaroğlu'ndan 'Söz veriyorum 15 lira olacak' çıkışı

Editör: İsa KARAARSLAN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından yaş çay alım vaadinde bulunarak, “Refah payıyla beraber en az 15 TL olacak“ paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde yaş çay alım fiyatına zam yapıldığını açıklamıştı.

Erdoğan, “Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yaş çaya 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl yaş çay alımında kilo fiyatında yüzde 64 zamla 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz.” sözleriyle seçim öncesi zammı duyurmuştu.

"REFAH PAYIYLA BERABER EN AZ 15 TL OLACAK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 Mayıs’ı işaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

“Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor.

Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.

Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz.

Bay Kemal sözü veriyorum!

15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim.”

kilicdaroglukeps.jpg

kilicdaroglukeps2.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan çay fiyatını açıkladı. Rizeliler şokta
Öne Çıkanlar
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı Güncel
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’ın liderinin skandal videosu: Ey kürdistan artık bir sahibin var Güncel
Hizbullah’ın uzantısı ve AKP’nin ortağı HÜDA PAR’ın liderinin skandal videosu: Ey kürdistan artık bir sahibin var
Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu Güncel
Bayrampaşa'da yabancı uyruklu bir kişi evde ölü bulundu
Bursa'da silahlı saldırı Güncel
Bursa'da silahlı saldırı
En ilginç diyet Sağlık
En ilginç diyet
Safranbolu ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçiyor Güncel
Safranbolu ‘Bulut Kent Bilgi Sistemi’ne geçiyor
Boy kaç santim uzatılabilir? Sağlık
Boy kaç santim uzatılabilir?