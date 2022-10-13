﻿Erdoğan CHP'ye geçse bu kadar şaşırmazdım

Mehmet Ali Çelebi AKP'ye katıldı…

Recep Tayyip Erdoğan AKP'den istifa edip, CHP'ye girseydi bu kadar şaşırmazdım.

* AKP + ABD + FETO ortak kumpası "Ergenekon" kapsamında, "Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 18 Eylül 2008'de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı. 11 Mart 2014'te beraat etti.

Cezaevinde Kezban Merey ile nikah kıyarken tanığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

İşte siyasi yaşamı:

* CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi.

* 2018 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili seçildi.

* 29 Ocak 2021'de CHP'den istifa etti.

* 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisine katıldı.

* 25 Şubat 2022'de Memleket Partisi'nden istifa etti.

* Ve 11 Ekim 2022'de AK Parti'ye katıldı.

Mehmet Ali Çelebi'nin açıklamasındaki ifadeleri bölümler halinde değerlendireyim.

Çelebi diyor ki:

- "Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez!"

Çelebi'ye diyorum ki;

Çözüm süreci ile "PKK-Öcalan severler" Erdoğan liderliğindeki AKP değil mi?

2019 yerel seçimde İstanbul'u kaybedip AKP'li Özhaseki'nin deyimiyle, "Ağlak Ağlak" olarak YSK'ya seçimi iptal ettirip tekrar seçimde kazanmak için bebek katili Öcalan'a sığınıp mektup yayınlatan Erdoğan liderliğindeki AKP değil mi?

Terörist Osman Öcalan'a sığınıp TRT'ye çıkartan Erdoğan liderliğindeki AKP değil mi?

Çelebi diyor ki:

- "Vatan millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleri ile kararlı mücadeleyi, Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim."

Çelebi'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2018'de attığı Tweet'i ve yaptığı hakaretleri hatırlatıyorum:

- "Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir.

Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır." ('fetöcüler' ifadesi orijinal metinde yer aldığından düzeltmedim - OU)

Çelebi'ye diyorum ki;

Soylu'nun, "Fersude" yani, eskimiş, yıpranmış, aşınmış demesini AKP'ye katılarak kabul ve tescil ettin…

Soylu'nun, "Şerefsiz FETÖ'cüler gibi davranma" suçlamalarını AKP'ye katılarak kabul ve tescil ettin…

Çelebi bana dersen ki; "Süleyman Soylu da Erdoğan hakkında neler söylemiş ve AKP'ye katılmıştı…"

E bundan da elbette haklısın çünkü;

Erdoğan açısından bakarsak;

- Numan Kurtulmuş da AKP'ye layıktır,

- Süleyman Soylu da AKP'ye layıktır,

- Mehmet Ali Çelebi de AKP'ye layıktır…

Şerefiyle Türk ordusunu temsil ederken FETÖ + AKP kumpasına düşen emekli Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü sosyal medya hesabından (@kozmikalbay) bak senin için ne yazdı Mehmet Ali Çelebi;

- "Hayatım boyunca yaşadığım hayal kırıklıklarını toplasam, hepsi bunun yanında sıfır kalır. Artık sayende Atatürk'ün askeriyim diyenlere biraz daha şüphe ile bakılır olacak…"

Okullarını derece bile bitirebilirsin, parti değiştirebilirsin Çelebi ancak ;

- FETÖ ve Amerika iş birliği ile sana ve şerefli Türk askerlerine siyasi ve hukuken kumpas kurarak esaret mağduriyeti yaşatan AKP'ye üye olursan,

- AKP'yi de Erdoğan'ı da affedersen,

- AKP'de siyaset yaparsan bil ki bu millet seni asla affetmez…

Hele hele dün katılman AKP'nin yeni bir siyasi tuzağına da düşmendir.

RTÜK üyeliği İYİ Partinin hakkı iken sen dün katılınca bu kontenjan AKP'ye geçti.

Askeri terimle pusuya düşürüldün Çelebi.

İYİ Partinin RTÜK üyeliğinin AKP tarafından gasp edilmesinin maşası oldun Çelebi.

Tüm bu utançlar siyasi hayatında kara leke olarak alnına her zaman yapışacaktır Çelebi.

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Erdoğan ailesinin New York'taki TURGEV vakfının gökdelen binasının önünden canlı yayın yaparak şunları söyledi:

- "Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine "hayırlı olsuna" geldim.

Erdoğan kim, anayasa kim, aile kim...

Onunla ne aile konuşulur ne anayasa.

Bu konu kapanmıştır…"

Erdoğan ailesi, Amerika'nın Michigan eyaletindeki Berren Springs de bulunan ve 328 dönüm arazi ile birlikte çiftlikteki malikaneyi 2,5 milyon dolara satın almıştı.

A Haber bu çiftliğin özelliklerini özetle şöyle açıklamıştı:

- Çiftlikte 4 yatak odalı evin haricinde ahır, havuz, spor salonu, garajlar, avlular ve bir ofisi, egzersiz yaptığı boks ringi, sauna odası ve masaj salonu var.

İşte Erdoğanların Amerika'daki çiftliği:

Kemal Kılıçdaroğlu; Erdoğan ailesinin New York'taki gökdeleninin önünden açıklama yapman yetmez

Şimdi sıra, Erdoğan ailesinin 18 Haziran 2023 seçimlerinden sonra yerleşeceği ve çay içip, kek yiyerek çimlerin üzerinde yatıp yuvarlanacakları bu çiftliğe gelsin.

Erdoğanların bu malikanesini de Türk milletine tanıtmanı beliyorum Kılıçdaroğlu…

Ve 6'lı masanın liderlerine de öneriyorum:

- Erdoğanların Amerika'daki çiftliğinin ve New York'taki gökdelenin fotoğrafını, AKP'li seçmenlerin görmesi için reklam panolarına asın,

- Gazetelere tam sayfa ilanı ile televizyonlara video klip ile tanıtımlar yapın,

Ve üzerine de şöyle yazın;

- Milyonlarca dolarlık yatırımların paralarını nasıl kazandın Erdoğan?