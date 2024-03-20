Altın fiyatları etkileyecek kritik saat belli oldu. En ufak sinyal her şeyi değiştirebilir

Fed faiz kararı bugün saat 21.00’de açıklanacak. Piyasalar kararın ardından Fed başkanı Powell’ın yapacağı konuşmada vereceği sinyalleri yakından takip edecek.

Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri 5,25 – 5,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Kararın ardından Powell’ın yapacağı konuşmada gelecek döneme ilişkin sinyaller aranacak. Bundan birkaç ay öncesinde mart ayında ilk faiz indiriminin geleceğine dair kuvvetli bir beklenti söz konusuydu. Ancak son gelen makro ekonomik veriler sonrasında bu ihtimal haziran ayına kadar kaydı.

Altın fiyatları Fed faiz kararı öncesinde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Fed kararı öncesinde yatırımcılar Kapalıçarşı’ya akın ediyor.

Karar öncesi altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 2.502 TL

Çeyrek altın:4.271 TL

Cumhuriyet altın: 16.674 TL

Ons altın: 2.157 dolar

Seviyesinde bulunuyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatının ilk olarak 3000 TL psikolojik direnç seviyesini aşacağını sonrasında 4000 TL’yi görebileceğini aktardı.

Gram altındaki bu beklenen yükselişin sebeplerini anlatan Memiş, “Dolar kuru geçen yıl 18 liraydı 28 liraya çıktı. Şimdi 33 lira ve 40 lirayı bekliyoruz. Ons altına bakarsak 2300 dolar direnç seviyesi, orası kırılırsa yukarı doğru devam edecek. Bu da altının gram fiyatında 3500-4000 lira aralığında bir seviyeye tekabül edecek. Asıl sorun şu, ‘Gram altın 4000 lira olacak mı’ değil, ‘gram altın bulabilecek miyiz’?” ifadelerini kullandı.