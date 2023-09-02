Erdoğan defalarca su basan Defne Hastanesi’ni ‘linç kampanyasına’ maruz bırakıldığını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’de açıklamalarda bulundu. Adı su baskınlarıyla anılan Defne Hastanesi'ni savunan Erdoğan, "Hatayımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden önce ziyaret etmiş sizlerle dertleşmiş ve Defne Devlet Hastanesi'ni açmıştık. Birilerinin tek kare üzerinden yürüttüğü linç kampanyasına rağmen hastanemiz, Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor" sözlerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hatayımız ve Hataylı depremzedelerimiz için bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. 28 Mayıs seçiminde şahsıma verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Sizlere olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak, eser ve hizmet üreterek ödeyeceğiz. Depremin üzerinden 209 geçmiş olsa da yüreğimizde açtığı yaralar tazeliğini koruyor. Aramızdan ayrılan hiçbir insanımızı unutmadık, unutmayacağız.

Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, seçimle beraber şehirlerimizi ve yollarını da unuttu. Şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay ile kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz ve ekipleriyle destek oldu.

Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerimizin acılarını paylaşanlardan, yüreklerine omuz verenlerden olduk. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk.

SU BASKINLARIYLA ANILAN DEFNE HASTANESİNİ SAVUNDU

Hatayımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden önce ziyaret etmiş sizlerle dertleşmiş ve Defne Devlet Hastanesi'ni açmıştık. Birilerinin tek kare üzerinden yürüttüğü linç kampanyasına rağmen hastanemiz, Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Depremi sadece fotoğraf üzerinden görenler depremi anlamakta zorlanıyor.

Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı su götürmez bir gerçektir. Devletimizin tüm olumsuzluklara rağmen çabaları da takdire şayandır. Ekonomisi ne olursa olsun bu depremin altından kalkabilecek devlet sayısı bir elin parmağını geçmez. Afet bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Talep ve beklentileri karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da canlı bağlantıyla binlerce deprem konutunun temelini attık. Bugün de aynı sevinci yaşıyoruz. Hatay'da 254 bin 195 konut zarar görmüştü. Şuanda Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi olmak üzere toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün toplam 5 bin bağımsız bölümün temelini atıyor.

Toplam 5 bin bağımsız bölümün temelini atıyoruz. Antakya'da zarar gören Uzun Çarşı'yı ihya etmek için 600 dükkanın, Antakya Atatürk Caddesi'nde yerinde dönüşüm kapsamında 3 bin 500 bağımsız bölümün, Arsuz'da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümün yapımına başlıyoruz.