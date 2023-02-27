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Erdoğan depremzede çocuklara para dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da helallik istemesinin ardından çocuklara para dağıttı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 21:46
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Erdoğan depremzede çocuklara para dağıttı

Erdoğan depremzede çocuklara para dağıttı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Adıyaman'da yaptığı açıklamada "Depremin ilk birkaç günü istediğimiz çalışmaları yapamadık" diyerek helallik istedi. Ardından çocuklara para dağıttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ziyaret ettiği Adıyaman'da konteyner kentte açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte yaptığı açıklamada ""Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır” dedi.

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