Erdoğan dünya liderlerine bir kez daha seslendi. 'Biz Türkiye olarak sorumluluk üstlenmeye hazırız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze’de yaptığı "katliamın" durdurulması gerektiğini belirterek İsrail’in insanlık suçu işlediğini söyledi.

“DİĞER ÜLKELERLE BİRLİKTE GARANTÖR ÜLKE OLMAYA HAZIRIZ”

Bugün Çevrim İçi olarak G20 Zirvesi’ni gerçekleştirdiği ülke liderlerine seslenen Erdoğan,Türkiye olarak diğer ülkelerle birlikte garantör ülke olmaya hazır olduklarını ve yaşanan insanlık dramında hiçbir insanın Hristiyan Müslüman veya Yahudi olarak ayırmadan,sivil ölümlerine karşı tepki verilmesi gerektiğini söyledi.

İki gün önce 20 Kasım günü dünya çocuklar günü olduğunu belirten Erdoğan, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü göremeyen Filistinli çocuklar olduğunu belirterek, İsrail’in uluslararası hukuk önünde de muhakkak hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“İki gün önce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ydü. 7 bine yakın masum Filistinli çocuk maalesef bu günü göremedi.

Çünkü İsrail yönetimi, bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan “yaşama hakkını” onların elinden aldı.

Filistinlileri kendi yurtlarından göçe zorladı; ölümden kaçmak için son bir umutla sığındıkları hastaneleri, okulları, kampları, ibadethaneleri, kiliseleri acımasızca bombaladı.

Hatta bugüne kadar varlığını hep inkâr ettikleri nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunacak kadar kontrolü kaybettiler.

Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz.

Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir.

Bunları yapanlar, insanlığın vicdanıyla birlikte uluslararası hukuk önünde de muhakkak hesap vermelidir.

Biz hiçbir şekilde sivillere yönelik eylemleri mazur ve meşru görmüyoruz.

Bugün Çevrim İçi G20 Zirvesi’ni gerçekleştirdiğimiz tüm liderleri de İsrailli-Filistinli, Yahudi-Müslüman-Hristiyan diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum.

Son olaylarla birlikte, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail’le yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük.

Tüm ülkeleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi için de inisiyatif almaya çağırıyorum.

Biz Türkiye olarak garantörlük dâhil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız.

4 günlük insani fasıla ilanı ve sınırlı sayıda da olsa rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir.

Bu adımın, önceliğimiz olan ve bir an evvel tesis edilmesini beklediğimiz kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum.”