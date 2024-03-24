Erbakan'dan Erdoğan'a rozet göndermesi. 'Mal bulmuş mağribi gibi'

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 'Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi. 15 Temmuz Meydanı'ndaki alanda gerçekleşen mitinge binlerce kişi katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz platformda yaptığı konuşmada üye sayılarının hızla arttığını belirtti. Altınöz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

Altınöz’ün ardından kürsüye çıkan YRP lideri Fatih Erbakan, Yeniden Refah'tan istifa eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet takmasıyla AKP’ye geçtiği duyurulan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu için, "Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar" ifadelerini kullandı.

“31 MART'TA TÜM TÜRKİYE'DE SANDIKLARI PATLATACAĞIZ”

"İstanbul'a heykelci belediyecilik, rantçı belediyecilik yakışmaz” diyerek AKP ve CHP’yi hedef alan Erbakan, “İstanbul'a Milli Görüşçü belediyecilik, Mehmet Altınöz yakışır. Önümüzdeki 1 haftada gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de sandıkları patlatacağız. Milli Görüş'ün şahlanış dönemini başlatacağız” ifadelerini kullandı.

"ÜYE SAYILARIMIZ ŞAHLANIŞIMIZI GÖSTERİYOR"

500 bin üye hedefini aştıklarını belirten Erbakan, “Üye sayılarımız şahlanışımızı gösteriyor. Milletimiz neden akın akın Yeniden Refah'a koşuyor? Bu millet yıllardan beri uygulanan rantçı belediyecilikten bıktı. Milletimiz, milletin derdiyle dertleneceğine arabasının marka ve modeliyle uğraşan, borca ve faize belediyeleri batıran, rüşvetçi, belediyecilerin içine haram bulaştırmış, adam kayıran, torpilci belediyecilik anlayışından bıkmış usanmış, partimize koşuyor” ifadelerini kullandı.

"ULAŞIMA YAPMADIKLARI ZAM KALMADI"

Türk halkının heykelci belediyecilikten bıktığını belirten Erbakan, “Bu heykelci zihniyetten İstanbul'u kurtarmamız gerekiyor. 5 seneden beri heykelci belediyecilik ne yaptı. Bugün dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanan kurumu İBB'dir. 'İstanbul'da ulaşım sembolik ücretlere inecek' dediler, ulaşıma yapmadıkları zam kalmadı. Kentsel dönüşümü de beceremediler” ifadelerini kullandı.

AKP'YE EKONOMİK KRİZ ELEŞTİRİSİ

Emekli maaşının 10 bin lira, asgari ücretin 17 bin lira olduğunu hatırlatan Erbakan, “3 çocuklu 5 kişilik bir ailede 65 bin liraya çıktı. Ayda 65 bin lira gelirine sahip kaç kişi var? Bu hesapla halkın yüzde 45'i açlık, yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında" ifadelerini kullandı.