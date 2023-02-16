Erdoğan'ın İBB başkanı iken kaçak yapılara bağış karşılığı ruhsat verdiği ortaya çıktı. Kendisi açıklamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde İSKİ’de düzenlediği basın toplantısında söylediği sözler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden akıllara geldi.



Erdoğan, basın toplantısında kendisinden önceki dönemde yapılan kaçak binalara ruhsat verilip bağış alındığı uygulamasını kabul etmişti.



İnşaat sahiplerinden hibe alındığını belirten Erdoğan, bundan sonra bu tür hibeleri kabul edeceklerini de sözlerine eklemişti.



İşte o gazete küpürü:







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