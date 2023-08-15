Erdoğan “İmtihandan geçiyoruz” dedi. Dünya faiz artırırken bizde indirilip dolar euro fırlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin 22. Yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Yine bir imtihandan geçiyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın “Nas” sözleri sonrası faizin düşürülüp dolar ve euro kurunun yükselmesine rağmen kullandığı sözler dikkat çekiyor.

KAYNAK: AA
Erdoğan “İmtihandan geçiyoruz” dedi. Dünya faiz artırırken bizde indirilip dolar euro fırlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Erdoğan, geçmişteki “Nas” sözleri sonrası faizin düşürülüp dolar ve euro kurunun yükselmesine rağmen kullandığı sözler dikkat çekiyor.

Erdoğan açıklamada “Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz. Vesayetle boğuşurken karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberutluğunu biliyorduk. Gezi olaylarından sokaklar ateşe verilirken yazılan karanlık senaryoyla ülkenin nerelere götürülmek istendiğini biliyorduk. PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri üzerimize salınırken karşımızdaki alçak tuzağın amacını biliyorduk. Ülkemize siyasi olarak diş geçiremeyen, milletimizi birbirine düşüremeyen çevrelerin ekonomimiz üzerinden çevirdikleri oyunları da biliyorduk. Tüm bu imtihanları Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik, beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık." İfadelerini kullandı.

“İMTİHANDAN GEÇİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi yine bir imtihandan geçtiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Bir yandan yıkılan şehirleri inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek ve hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkanlarımız var. Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Mahalli Seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız. Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemlerle örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp, ehline vereceğiz.

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Yasama ve yürütmede ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize tevdi eden milletimizin, belediyelerde de aynı feraseti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı, sahada en küçük bir boşluğa meydan vermemeliyiz. Unutmayınız, bizim bıraktığımız her boşluğu muhalefet, yalan ve iftira seliyle dolduracaktır. Bugün nasıl 22'nci yaşımızı 14-28 Mayıs seçimleri zaferinin kıvancıyla kutluyorsak, inşallah 23'üncü kuruluş yıl dönümümüze de 31 Mart 2024 seçim zaferinin sevinciyle ulaşacağız. Rabb'im, yar ve yardımcımız olsun.

ERDOĞAN "NAS" DEDİ DÖVİZ FIRLADI

Erdoğan açıklamasında, "Benden faizleri düşürmeyi beklemeyin" demiş ve "Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından dövizin TL karşısındaki artışı uçtu.

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