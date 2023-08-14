Kılıçdaroğlu: İktidarın ekonomi politikası kumarhane kapitalizmidir. Başında da Erdoğan var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halk.com.tr’den Fikret Bila’nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu yaklaşan yerel seçimlerle ilgili süren ‘ittifak’ tartışmalarına ilişkin “Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” dedi. Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey İstanbul’u, Mansur Bey Ankara’yı kazanır” açıklamasında bulundu.

“HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARI KUMARHANE KAPİTALİZMİ”

Kılıçdaroğlu iktidarın izlediği ekonomi politikasını ‘kumarhane kapitalizmi’ olarak niteledi ve şöyle dedi:

İktidarın izlediği ekonomi politikası ‘kumarhane kapitalizmi’dir. Bunun anlamı her defasında kasanın kazanmasıdır. Bu kasa iktidar ve bir avuç zengindir. Kasanın başında da Erdoğan var. 85 milyondan alıp bir avuç zengine vermektir. İktidarın yaptığı budur. İzlediği bu politikanın yarattığı açığı 85 milyon cebinden karşılıyor. Koruduğu ise beşli çete gibi bir avuç zengindir. Hazineden dolar garantili ihale alanlardır. Kur Korumalı Mevduat uygulamasıdır. Bu iktidarın ekonomisinde halk yoktur. Tek gözettiği iktidar mensupları ve iktidarın zengin ettiği bir avuç insandır. İktidar ekonomiyi kumarhane zihniyetiyle yönetiyor. Sonuçta hep kendisi ve çevresi kazanıyor, halk kaybediyor. Halkın görmesi gereken gerçek budur.

“KURU BASKILAMA POLİTİKASINI DA MİLLETİN SIRTINDAN YAPIYORLAR”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonominin başına getirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın başarılı olup olamayacaklarıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

Bir sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunu doğru kavrayacaksınız ve bir programınız olacak. Çözüm için ortaya bir program koyacaksınız ve kamuoyuyla paylaşacaksınız. Saygın devletler ve kurumlar böyle yapar. Kalkınma planı hazırlar. Yıllık programlar hazırlar.100 günde neler yapacağını belirler ve açıklar. Bu iktidar Türkiye’yi bir ekonomik buhrana sürükledi. Ancak bu buhrandan çıkmak için bir programı yok. Tek programı zam yapmak. Günün 24 saati zam yapıyor. Akşam yatıp sabah kalkıyorsunuz her şeye zam gelmiş. Bunlar daha bir şey değil.

“DOLARI BASKILAMAK İÇİN 128 MİLYAR DOLAR SATTILAR”

Asıl zamlar yerel seçimlerden sonra gelecek. Şu anda yine baskılama yapıyorlar. Doları baskılamak için 128 milyar dolar sattılar. Bu rakam bugün daha yukarı çıkmış durumda. Yerel seçimlere kadar bu baskıyı sürdürecekler. Milyarlarca doları bu amaçla arka kapıdan sattılar. Sayın Şimşek göreve geldiğinde bu uygulamayı sonlandıracaklarını söyledi. Ancak bir süre sonra yine arka kapıdan dolar satarak kuru baskılama politikasına döndüler. Yine arka kapıdan dolar satıyorlar. Yerel seçimlere kadar bu satışa devam edecekler. Kuru baskılama politikasını da milletin sırtından yapıyorlar. Fatura millete çıkıyor. 85 milyonun sırtından toplanan bir avuç zengine aktarılıyor.

“ZAMLARLAR VERGİLERLE MİLLETİ SOYUYORLAR”

Zamlarla ve vergi artışlarıyla milleti soyuyorlar. Motorlu Kara Taşıtları Vergisi’ni iki kez almaya karar verdiler. Konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Yerel seçimlerden sonra vergi artışları ve zamlar yağmur gibi yağacak.