Faizler "Nas" diyerek düşürülüp dolar ve euro yükseltildi ama Erdoğan zamları küresel krize bağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Nas” söylemi sonrası faizin düşürülüp dolar ve euro kurunun yükseltilmesine rağmen yaptığı açıklama dikkat çekti. Erdoğan, "Küresel krizlerden kaynaklı pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız" dedi. Erdoğan’ın açıklamasına rağmen dünyada krizin kalmadığı görüldü.

Faizler "Nas" diyerek düşürülüp dolar ve euro yükseltildi ama Erdoğan zamları küresel krize bağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin 22. Kuruluş yıldönümü nedeniyle video mesaj yayınladı. Erdoğan’ın verdiği mesajdaki ekonomi ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Erdoğan, geçmişteki “Nas” sözleri sonrası faizin düşürülüp dolar ve euro kurunun yükselmesine rağmen "Küresel krizlerden kaynaklı pahalılığın milletimizi bunalttığının farkındayız" şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Biliyorsunuz eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız."

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