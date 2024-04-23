İsmailağa cemaatinin yeni lideri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İsmailağa cemaatinin yeni lideri belli oldu
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç’ın vefatı sonrası İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamada, cemaatin yeni liderinin Fikri Doğan olduğu açıklandı.

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İsmailağa cemaati, Hasan Kılıç’ın vefatı sonrası cemaatin yeni liderinin Fikri Doğan olduğunu açıkladı.

"CEMAATİN YENİ LİDERİ FİKRİ DOĞAN"

Cenaze namazı sonrası İsmailağa Cemaatinin yeni lideri, "Hasan Efendi hazretlerinin tensibi ve teklifi ile camiamızın başına Fikri Doğan hoca tayin edilmiştir" sözleriyle duyuruldu.

Hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati liderinin cenazesine binlerce kişi katılırken, Fatih Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Öte yandan törene Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı. Hasan Kılıç'ın naaşı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

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