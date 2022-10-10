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Soylu’nun yerine geleceği konuşulan Faruk Çelik için flaş iddia. Erdoğan kararını verdi yakında açıklayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, kabine toplantısında görevden "affını" istediği iddialarının ardından yerine eski AKP'li Bakan Faruk Çelik'in adı geçti. Erdoğan’ın Faruk Çelik konusunda kararını verdiği konuşuluyor.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:32
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Erdoğan kararını verdi yakında açıklayacak. Süleyman Soylu’nun yerine geleceği konuşulan Faruk Çelik için flaş iddia

Soylu’nun yerine geleceği konuşulan Faruk Çelik için flaş iddia. Erdoğan kararını verdi yakında açıklayacak
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Gazeteci Barış Yarkadaş, bugünkü köşe yazısında kulislerden son bilgileri paylaştı. Yarkadaş'ın aktardığına göre Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde kendisine bir cumhurbaşkanı yardımcısı daha atayabileceği bu ismin ise Faruk Çelik olduğu söyleniyor.

Yarkadaş kulislerde dolaşan Faruk Çelik iddialarını şu şekilde aktarıyor:

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde kendisine bir cumhurbaşkanı yardımcısı daha atayabileceği bu ismin ise deneyimli siyasetçi Faruk Çelik olduğu söyleniyor.

Çelik, geride kalan günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘’Alevi açılımı’’ toplantısına Cumhurbaşkanlığı makamınca davet edildi.

Alevi inancına mensup vatandaşlarla diyalogları iyi olan Çelik, ardından ise yine Erdoğan tarafından TÜGVA Genel Kurulu’na davet edildi. AKP’li Çelik, burada AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AKP’nin üst düzey isimleriyle fotoğraf verdi.

HANGİ GÖREVİ ALACAK?

AKP kulislerinde konuşulanlara göre, Erdoğan bu hafta içinde ‘mini kabine’ toplayıp Çelik’i ikinci yardımcısı olarak atadığını açıklayabilir.

Çelik’in atanması halinde “Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı’’ olması ve özellikle Doğu ve Güneydoğu seçmenine yönelik çalışmalar yapması bekleniyor."

 

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