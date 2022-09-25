Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor

Gazeteci Canan Kaya, TELE1’de konuk olduğu programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevden alınacağına yönelik bir hazırlık içerisinde olduğunu iddia etti.

AKP Genel Merkezi’nden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir kaynağa dayandırdığı kulis bilgilerini aktaran Canan Kaya, Süleyman Soylu’nun kendisine yakın isimleri başka bakanlıklarda memur olarak görevlendirdiğini öne sürdü.

Kaya, görevden alınacağını bilen bakanların kendisine yakın isimleri başka bakanlıklarda görevlendirmesinin bir gelenek olduğunu ve bakanların arkasında bir iz bırakmak için bunu yaptığını belirtti.

Kaya, son olarak Süleyman Soylu’nun yerine geleceği konuşulan Faruk Çelik isminin AKP kulislerinde de zayıf bir şekilde konuşulduğunu belirtti.