Depremde can kaybı 16 bin 170'e ulaştı

Deprem felaketine ilişkin son durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Buna göre, can kaybı sayısı 16 bin 170'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 64 bin 194.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Depremlerin ardından bölgede bin 300’den fazla artçı deprem meydana geldi.

3’ü 6 ve üzeri büyüklükte, 24’ü 5 ve 6 büyüklük arasında, 325’i ise 4 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

9 SAAT ARAYLA İKİ DEPREM

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Merkezi Kahramanmaraş olan depremlerden 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.