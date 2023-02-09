Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar

Dünya kamuoyunda “Yılın en dikkat çekici seçimi” olarak lanse edilen ve 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Türkiye seçimleri ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.



Ölü sayısının her geçen dakika arttığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir Türk yetkili, seçimlerin zamanında yapılmasının zor olduğunu belirtti.



‘’ÇOK CİDDİ ZORLUKLAR VAR’’

Daha önce Ankara’dan yetkililerin 14 Mayıs’ı işaret ettiği seçim tarihi ile ilgili haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 20 yıllık iktidarında en zorlu seçimlerle karşılaşmasının beklendiği oylamanın 14 Mayıs’ta yapılması ile ilgili bir Türk yetkili konuştu. Türk yetkili, depremin, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasının önünde çok ciddi zorluklar yarattığını söyledi.” ifadelerine yer verildi.



İsmini açıklamayan Türk yetkili, “Seçimleri konuşmak için çok erken çünkü Türkiye nüfusunun yüzde 15’i etkilenen bölgede. Şu anda 14 Mayıs’ta bir seçim yapılmasının önünde çok ciddi zorluklar var.” dedi.

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