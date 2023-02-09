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Adana'da depremde "ihmal" soruşturması

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremde Adana'da yıkılan 12 binayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 17:06
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı depremde ihmal soruşturması başlattı

Adana'da depremde ''ihmal'' soruşturması
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Başsavcılık soruşturmayı yürütmesi için 3 savcı görevlendirdi. Ayrıca bu savcıların yanında 3'er profesör ve laboratuvar uzmanı görevlendirildi.

Savcılar yıkılan 12 binanın enkazında olay yeri yeri inceleme polisi ile birlikte incelemelerde bulundu.

Yıkılan binaların kolonlarından numuneler alındı. Kolonların inşaat yönetmeliğe uygun olup olmadığı belirlenecek.

Adana'da yıkılan 12 apartmanın da 2000 yılından önce inşa edildiği belirlendi.

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