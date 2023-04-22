Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kentsel dönüşüme girecek yapıların maliyetlerinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını açıklamasının ardından, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 'uyarı' geldi.

Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüme girecek yapıların maliyetlerinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

Kampanyaya ilişkin detayları açıklayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da, "Süratle projelendirme ve inşa çalışmalarına başlayabileceğiz. TOKİ burada konutları sağlam, depreme dayanıklı yapı sistemini kullanarak inşa edecek" ifadelerini kullandı.

Söz konususaçıklamaların ardından Yer Blimci Prof. Dr. Naci Görür’den uyarılar geldi.

Dönüşüm çalışmalarının öncelikle İstanbul’da beklenen depremde ağır hasar alacak 97 bin bina için yapılması gerektiğini vurgulayan Görür'ün paylaşımları şöyle:

“İSTANBUL’DA ARTIK İMARA MÜSAADE ETMEMEK LAZIM"

"Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve TOKİ Başkanımızı dinledim. İstanbul’daki yapı stokunun deprem dirençli hale getirilmesi için daha işlevsel bir yol seçmişler. KİPTAŞ da olduğu gibi, dönüşüm için vatandaşlar da başvurabilecekler. Ayrıca binanın dönüşüm masrafının yarısını da devlet veriyor. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Bu uygulamalara hız vermek gerekir. Yalnız, TOKİ Başkanının konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı. Deprem bekleyen kentte nüfus ve bina yoğunluğunu artırır. İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım. Sevgiyle"

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