Naci Görür gelen mesajlarla çileden çıktı. Sitem dolu açıklama yaptı

Editör: Bengü Zorlu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra vatandaş da siyasetçiler de medyacılar da deprem hakkında daha fazla bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Depremle ilgili doğru veya asılsız çok sayıda söylem ve açıklamalar yapıldı.

Depremle alakalı sorularla muhatap olan kişilerin başında da deprem bilimci ve jeologlar geldi.

“SANKİ HEPİNİZ JEOLOGSUNUZ”

Özellikle son büyük depremlerden sonra soru ve bilgi bombardımanına en çok tutulan jeologlardan biri olan Prof. Dr. Naci Görür, en sonunda dayanamadı ve isyanını sosyal medyada yayınladığı şu sözlerle dile getirdi:

Arkadaşlar, sorulan sorulardan anlıyorum, hepiniz sanki jeologmuşsunuz gibi, sanki jeolog olacakmışsınız gibi soruyor, tartışıyor ve konuşuyorsunuz. Doğal olarak da yanlışlıklar katlanıyor ve yayılıyor. Daha önce de sizden rica ettim. Bu yaklaşımı bırakın. Yakınlarınızın, komşularınızın, hemşerilerinizin deprem farkındalığını artırın. Deprem dirençli kentler için çalışın, talep edin. Bu yolla milletinize daha anlamlı hizmet edersiniz, sevgiyle.