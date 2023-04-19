Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'lerde. Damadı Selçuk Bayraktar'ı böyle savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. İftar sonrası konuşan Erdoğan, damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile ilgili savunma niteliğinde konuşma yaptı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Ya ne yaptı Selçuk? Neymiş damatmış.

Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Şu anda çocukları aldıkları bu terbiyeyle devam ediyor.

Öyle bir baba ki; devletin tahsis ettiği yerleri bile almıyor.

Ne kadar imansız kitapsız komünist varsa bunları TV’lerde konuşturuyorlar.

İşleri güçleri ‘Erdoğan bunlara bol bol para verdi’ yalanları’. Elinize dizinize dursun.”