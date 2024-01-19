Netanyahu ile Biden arasında kriz. ABD’nin Filistin talebini reddettiler

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden savaş giderek şiddetlenirken, savaş sonrasına yönelik planlar üzerine de çalışılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Washington yönetiminin, kendisinin görevden ayrılmasının ardından Filistinlilere bağımsız bir devlet kurma olasılığını değerlendirdiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Netanyahu, bu iddiaların sorulması üzerine, İsrail vatandaşlarının çoğunun kendisini desteklediğini ve 30 yıldır değişmeyen görüşünü yineledi. Netanyahu, bu görüşe göre, İsrail-Filistin çatışmasının temel nedeninin, Filistinlilerin İsrail’in varlığını kabul etmemesi olduğunu söyledi.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nde Hamas ile savaşın devam ettiğini ve İsrail’in kesin bir zafer kazanana ve Gazze’de tutulan İsrailli rehineleri kurtarana kadar saldırılarına devam edeceğini belirtti. Netanyahu, bu savaşın aylarca sürebileceğini de ifade etti. İsrail’in Gazze’deki saldırıları sonucunda, Hamas’ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, yaklaşık 25 bin Filistinli hayatını kaybetti ve bölgenin nüfusunun yüzde 85’i evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, bu saldırıları durdurması ve savaşı barışçıl bir şekilde bitirmesi için uluslararası toplumdan büyük baskı görüyor.

ABD’YE REST: ‘İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME KARŞIYIZ’

İsrail’in en önemli müttefiki olan ABD de dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail ve Filistin arasında “iki devletli çözüm”ün yeniden gündeme getirilmesini istiyor. Bu çözüme göre, İsrail ve Filistin, 1967 sınırlarına dayalı olarak, birbirini tanıyan ve güvenliğini sağlayan iki bağımsız devlet olarak yaşayacak. Ancak Netanyahu, bu çözüme karşı çıktığını ve bunun İsrail’in güvenliğine zarar vereceğini söyledi.

Netanyahu, İsrail’in Ürdün Nehri’nin batısındaki tüm topraklarda güvenlik kontrolünü elinde tutması gerektiğini ve bunun da gelecekteki bir Filistin devletinin egemenliğiyle çeliştiğini savundu. Netanyahu, bu görüşünü ABD’li dostlarına ilettiğini ve onların kendisine baskı yapmasını engellediğini de iddia etti.

FİKİR AYRILIKLARI GİDEREK BÜYÜYOR

Netanyahu’nun, Washington’un Gazze’deki savaşı sonlandırmak için yaptığı diplomatik çabaları açıkça reddetmesi, İsrail’in Batılı müttefikleriyle arasındaki fikir ayrılıklarının giderek büyüdüğü yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Beyaz Saray, İsrail’in askeri politikasını değiştirmesi için defalarca girişimde bulundu: Gazze’deki sivil hedeflere yönelik kapsamlı hava saldırılarının yerine daha hassas güdümlü silahlar kullanılmasını istedi; İsrail’in kara harekâtına girmesini engellemeye çalıştı ve savaş sonrası Gazze’de Filistin Yönetimi’nin rolünü güçlendirecek ve iki devletli bir çözümü mümkün kılacak bir plan önerdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise, ABD’nin Gazze’nin savaştan sonra nasıl görünmesini istediği konusunda “son derece net” olduğunu söyledi.

Kirby, Gazze’de Filistin halkının isteklerini temsil eden, demokratik ve meşru bir yönetim istediklerini ve Gazze’nin yeniden işgal edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Kirby, ABD ve İsrail’in bu konuda açıkça farklı görüşlere sahip olduğunu da kabul etti.