Erdoğan Öğretmenler Günü'nde konuştu. 'En düşük öğretmen maaşı 23 bin 900 liraya dayandı. Nereden nereye'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamalarında birçok konuya değinirken, en ilgi çeken açıklamaları ise emeklilerin dört gözle beklediği emekli ikramiyeleri ve öğretmen atamaları ve maaşları hakkında yaptığı açıklamalar oldu.

Erdoğan, öğretmen maaşları ve atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2002 yılında en düşük öğretmen maaşı ek dersler hariç 470 lira iken bugün bu rakamın 23 bin 900 liraya çıktığını söyledi.

“Nereden nereye” diyen Erdoğan, öğretmen atamalarının yüzde 80'inin AKP döneminde atandığını söyledi.

"ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 80'İ BİZİM DÖNEMİMİZDE ATANMIŞTIR"

Erdoğan yaptığı açıklamada,

“Muhalefet tarafından sürekli istismar edilen hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hükümet olarak sadece bütçede değil atamalarda da önceliği eğitim ve öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim dönemimizde atanmıştır.

Bundan sonra ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız. Evlatlarımızın eğitiminden taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim ve öğretim konusunu milli bir mesele olarak görüyor her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Her türlü ufuk açıcı tenkide ve yol gösterici teklife açığız. Hükümetlerimizin hüsniniyeti ve karnesi apaçık ortadadır. 2002 yılında en düşük öğretmen maaşı ek dersler hariç 470 lira iken bugün bu rakam 23 bin 900 liraya çıktı.

Gerçekçi olalım, nereden nereye. Dolar bazında 2002 yılında Kasım ayı itibariyle bir öğretmen ek ders harici 292 dolar kazanırken bu gün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor. Hem Türk lirası hem dolar olarak reel artış söz konusu. Elbette her şeyin mükemmel olduğunu iddia etmiyorum. Tüm dünyada enflasyonun zirveleri zorladığı ekonomik atmosferden bizim etkilenmemiz düşünülemez” dedi.

“ÇALIŞAN EMEKLİLER DE 5 BİN TL’LİK İKRAMİYE ALACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de müjdeyi verdi. Tüm emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme yapılacağını duyuran Erdoğan,

"İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

“DÖNEMİMİZDE OKULLAŞMA ORANI CUMHURİYET TARİHİNİN ZİRVESİNE ÇIKTI”

Eğitim-Öğretim hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, AKP döneminde okullaşma oranının cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktığını belirterek,

“21 sene önce aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde önceliklerimizin en başına eğitim öğretimi koyduk. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun, eğitim, öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime ayırdık.

Şuan 2024 yılı bütçemizde eğitime tahsis edilen tutar ise 1 trilyon 620 milyar liradır. Derslik sayımız, 343 binden aldık, 619 bine, okul sayımızı 50 binden 95 bine yükselttik. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 1 milyon 203 bin öğretmenimiz ve 19 milyon öğrencimize eğitim ve öğretim hizmeti sağlıyoruz.

Benim öğrencilik yılımda sınıflardaki öğrenci sayısı 75'ti. Anadolu'da bu rakam yüzlere ulaşıyordu. Ama şimdi biz bunu ne yaptık? 30-25 hele hele bazı yerlerde 15'e düşürdük. Kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak kararındayız. Hamdolsun şu anda bunu da başardık, başarıyoruz.

Bu dönemde okullaşma oranlarımız, eğitimin tüm kademelerinde Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmıştır. Farklı sebeplerle okula gidemeyen kız çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıran biz olduk.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için şartlı eğitim yardımından, pansiyon kapasitesi ve bursların artırılmasına kadar birçok adım attık. Yaşı 35 ve üstü olan kardeşlerimiz çok iyi hatırlayacaktır. 20 sene önce okullar açılınca ailelerin en büyük sıkıntı kaynağı ders kitaplarını temin etmekti. Kırtasiye kırtasiye dolaşır okul kitaplarını tedarik etmeye çalışırdık” dedi.

"DERS KİTABINI ÖĞRENCİLERİMİZE ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞTIRDIK"

Erdoğan, “Bazı kırtasiyeciler de 1 hafta 10 gün sonraya bize randevu verirlerdi. Göreve geldiğimizin ilk senesinde 'bu eziyete son vereceğiz' dedik. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyar ders kitabının dağıtımını gerçekleştirdik. 2023-24 eğitim öğretim yılında 171 milyon ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştırdık.

Okullarımızda 560 bin etkileşimli tahta kurduk. Bu sayı inşallah 620 bine ulaşacak. Katsayı adaletsizliğini kaldırarak kesintisiz eğitim dayatmasını sonlandırarak, meslek liselerinin önünü açarak, imam hatip okullarının kapısına vurulan zincirleri kırarak, kılık kıyafetle ilgili yasaklara son vererek, Kur'anı Kerim ve Siyeri Nebi derslerini yaygınlaştırarak eğitimde çok kapsamlı bir dönüşüme imza attık” dedi.

“EV SAHİPLERİNİN İNSAF DIŞI UYGULAMALARINI BİR KENARA KOYAMAYIZ”

Ev sahiplerinin kiracılara insaf dışı zamlar yaptığını belirten Erdoğan,

“Ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarını bir kenara koyamayız. Dün bir vatandaşım bana onu söyledi. Dedi ki 'kiracıyım'. 'Ne ödüyorsun' dedim. 'Başkanım şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor, 2 bin 500 lira veriyordum, kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı, ya verirsin ya evden çıkarsın' diyor. Şimdi insaf, 2 bin 500'den 7 bin 500'e evin kirasını çıkarmak.

Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım, ricada bulundum. Dedim ki 'Ya uygun bir kiralık yer bul ya bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla.' Bu vicdan. Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız. Ben herhalde o ev sahibine, şu anda belki dinliyor eni 'sen de vicdan var mı' diye sormak durumundayım. Bu kadar konut yapıyoruz, çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf yahu, 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır? Yakında piyasa gerçekleriyle uyumlu rakamlara geleceğine inanıyorum” dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE, TOPLAM 46 BİN KONUT VE KÖY EVİNİ YILBAŞINDAN ÖNCE HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Deprem bölgesindeki konutlar hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan,

“Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması hükümetimizin birinci önceliğidir. Dün Malatya'da meydana gelen depremler, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Tüm Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.

Deprem öncesi 10 bin 977 okul, 119 bin 200 derslikle eğitim hizmetlerimizi sürdürdüğümüz bölgede 969 okul, 12 bin 120 dersliğimiz hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Planladığımız okul ve derslik sayısına ilaveten deprem sonrası ihtiyaç duyulan 2 bin 571 derslik açtık. Bölgede 45 bin dersliğimizin bakım onarım çalışmalarını tamamladık. Deprem konutları ve köy evlerimizin yakınına devam ediyoruz. Toplam 46 bin konut ve köy evini yılbaşından önce hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Deprem bölgesinde öğrencilerimizin eğitimi eksik kalmasın diye fedakarca çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Omuz omuza gönül gönüle vererek bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum” dedi.