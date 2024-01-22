Hafize Gaye Erkan hakkında bir boma iddia daha. Merkez Bankası tarihinde ilk defa görülüyor

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Hafize Gaye Erkan hakkında bir boma iddia daha. Merkez Bankası tarihinde ilk defa görülüyor
Hafice Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar gündeme bomba gibi düşerken yeni bir iddia daha ortaya çıktı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar son günlerde gündemde.

En son babası Erol Erkan ile ilgili çıkan iddialar gündemi sarsmıştı. Hafize Gaye Erkan ile ilgili bir iddia daha ortaya çıktı.

Gaye Erkan'ın kendisine yakın birkaç kişi dışında hiçbir yöneticiyle doğrudan temasının kalmadığı öne sürüldü.

MB Başkanı Erkan’ın genel müdür ve başkan yardımcılarının dahil talimatları başkan yerine Özel Kalem Müdürü Sinan Güler'den aldığı iddia edildi.

Böyle bir uygulamanın ise Merkez Bankası tarihinde ilk kez uygulandığı belirtildi.

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İDDİALAR ART ARDA GELMİŞTİ

Merkez Bankası'nda çalışan Büşra Bozkurt, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti. Bozkurt'un durumu CİMER'e şikayet ettiği de ortaya çıkmıştı.

Gaye Erkan ile ilgili çıkan son iddiada bir tesisi personele kapatarak sadece ailesine açtığı öne sürülmüştü.

Yine bir başka iddiaya göre ise Erkan’ın ailesinin yetkileri olmamasına rağmen yönetici gibi davrandığıydı. Baba Erol Erkan ise iddiaları yalanlamıştı. Gaye Erkan da iddiaların asılsız olduğunub belirterek "Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" demişti.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu da Erkan’ın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde görevden alınabileceğini iddia etmişti.

Aynı zamanda Erkan'ın seçim öncesinde bir muhalefet partisine CV yolladığı da ileri sürülmüştü.

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