Vatandaş Mersin'de pahalılıktan şikayet etti: Pazarda kenara koydukları patatesi, biberi alıyoruz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de miting düzenledi. Miting alanındaki bazı vatandaşlar iktidara tepkilerini gösterdi.

Vatandaşın gündeminde pahalılık yer alırken iktidara verdikleri tepkiler şu şekilde:

"ERDOĞAN HERŞEYİ KONUŞUYOR, HALK KONUŞAMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mersin’de yıllar önce bir çiftçiye yönelik “Ananı da al, git” sözünü anımsatan döviz hazırlayan bir vatandaş, “Anamızı da aldık, geldik. Kılıçdaroğlu’nun annesi ve babası, bizim annemiz ve babamız. (Kılıçdaroğlu’nun annesinin ve babasının fotoğrafından yaptığı dövizi kastederek) Onun için annesi ve babasını aldık, geldik. Tayyip Erdoğan her şeyi kafasına göre konuşuyor ama halka gelince halk konuşamıyor. Biz, Tayyip Erdoğan’dan korkmuyoruz. İnşallah gidecek ve yeri yerinden oynatacağız” diye konuştu.

"DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORUZ"

Barış mesajlı dövizini anlatan bir genç ise “Barışmış bir millet, (Kılıçdaroğlu’nun) onun en büyük başarısı olacak. Şehrimize yine baharlar gelecek. Şikayetçiyiz, böyle bir düzende yaşamak istemiyoruz. Hepimiz, bu ülkenin vatandaşları olarak çok daha iyisini hak ediyoruz” dedi.

"PAZAR ÇOK PAHALI. KENARA KOYDUKLARI BİBERİ ALIYORUZ"

Geçinemediklerini dile getiren emekli bir vatandaş “Pazara ben hiç gitmiyorum. Çünkü pazar çok pahalı. Bir eşimin emekli maaşı… 7 bin 500 lira oldu. Ama her şey çok pahalı. İkinci elden alıyorum. Köşeye biberi koyuyorlar, gidiyor alıyoruz. Açıkçası bu. Patatesi de koyuyorlar. Mersin’de zengini zaten zengin, fakiri de gerçekten çok zor durumda” diye konuştu.

“TEST KİTAPLARI OLMUŞ 200 LİRA"

Yüzüne “Söz mü” yazan genç de ilk oyunu Kılıçdaroğlu’na vereceğini dile getirerek, “Doğduğumdan beri hep aynı şeyler, aynı şeyler. Sürekli kaba sözler. Farklı bir şeyler olması gerekiyor. Yoksa sonumuz iyi değil… 18’ime yeni girdim. Küçüklüğümden beri siyasetin içinde oldum. Yurt dışındaki gençler siyaseti bu kadar iyi bilmiyorlar. Kendi hayatımı yaşamayı daha çok istiyorum” dedi. Genç, harçlığının ihtiyaçlarına yetmediğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“100 liradan aşağıya, doyuran yemek yok. Haftanın 7 günü dışarıdayım ben. Yemek yemeden geçiremem. Sınav öğrencisiyim. Yemek, ulaşımdan, kendi özel isteklerime ayıracak param yok. Test kitapları olmuş 200 lira. Daha zor durumda olan arkadaşlarım var. Onlar nasıl alıyor, hiçbir fikrim yok.”

“TORPİLDEN BIKTIK”

Torpile tepki gösteren ve pankartına bu tepkisini yansıtan üniversite öğrencisi ise “Artık torpilden bıktık. Giremiyoruz. Seçimden sonra gelecek, o sandıkları patlatacağız” dedi.

Kurban kesemediğini ve eskiden MHP’ye oy verdiğini açıklayan vatandaş da ekonomik krizden şöyle dert yandı:

“MHP’ye oy verdim, vermez olsaydım. Ellerim kırılsaydı. Şimdi CHP’ye oy veriyorum. 20 senedir kurban kesmemişim. Maaşım 7 bin 500 lira. Bin lira artırmış, ‘Size şu kadar para verdim’. Ne verdin? Şimdiye kadar 13 bin lira almamız lazımdı. Mahvettin, et alamıyoruz.”

“MHP’LİYDİM, BAHÇELİ KÜSTÜRDÜ”

Eskiden MHP’li olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ittifak yaptığı için partisinden ayrıldığını belirten bir vatandaş da “30 yıldır MHP’liydim. Küstüm. Bahçeli’nin yüzünden. Allah bildiği gibi yapsın onu… Bizi Bahçeli küstürdü. Allah bildiği gibi yapsın. Sağ olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gitti, onun kölesi oldu. Kurt gibi olmadı. Kurt dediğin zaman kafası dik, hurlaması lazım. O, kafası eğik gidiyor” diye konuştu.

“ÇOCUĞUMUZA İSTEDİĞİMİZİ ALAMIYORUZ”

Mitinge çocuğu ile gelen vatandaş, ekonomiden dert yanarak, “Kötü. Çocuğumuza her istediğimizi alamıyoruz. En ucuzunu almaya çalışıyoruz. Daha az kullanmaya çalışıyoruz, çocuğumuza. Nasıl soğanı konuşuyorsak, mama ve bezler de pahalı. Her şey pahalı ama para yok” diye vurguladı.

“BURADA KONUŞSAM İÇERİ ALIRLAR”

“Fatura çok geliyor da ampulü söndür” yazılı döviz taşıyan genç, Kılıçdaroğlu’nu sevdiğini ifade ederek, “Ben şimdi burada konuşsam, beni içeri alırlar. Bu kadar konuşsam yeter. Çok çekiniyorum. Kendimi ifade etmekten çok çekiniyorum. Bir kitap olmuş 150 lira. Dışarı çıkamıyoruz. Kıyafet alamıyoruz. Biz ne yapalım” diye sordu.

Kılıçdaroğlu’na eliyle ağaçtan yaptığı Cumhurbaşkanlığı forsunu hediye eden vatandaş da “Değişim istiyoruz, değişim” dedi.