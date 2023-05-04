Erdoğan: Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da yaptığı konuşmada, "Ben biliyorum, sizler ne soğana ne patatese, liderinizi kurban etmezsiniz" diye seslendi.

Erdoğan: Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde halka seslendi. Erdoğan'dan konuşması sırasında dikkat çeken açıklamalar geldi.

"SİZLER NE SOĞANA NE PATATESE LİDERİNİZİ KURBAN ETMEZSİNİZ"

“Ben biliyorum, evelallah sizler ne soğana ne patatese, liderinizi kurban etmezsiniz” diye konuşan Erdoğan, “Giresun, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz” dedi.

"OY VERİN, AKSİ TAKDİRDE ŞEHİRLERİMİZİ KANA VE ATEŞE BOĞARLAR”

“14 Mayıs'ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil, en az bir dostunuzu, komşunuzu sandığa götürerek oy vermesini sağlamanız lazım” sözleriyle herkesi oy kullanmaya davet eden Erdoğan, “Aksi takdirde Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatır, Gabar'daki petrole beton dökerler. Şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar” sözleriyle dikkat çekti.

“TEKNOFEST’İ HAZMEDEMEDİLER”

Muhalefeti eleştiren Erdoğan sözlerini, “İstanbul'daki, Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdi de aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. O şirketle ben 15 sene önce görüştüm. Yatırım yapacağız, dediler. Ne istiyorsanız verelim, dedim. Gelmediler. Bunlar vatansever değil, gelip de bu yatırımları yapmazlar. İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'yı yapan, Kızılelma'yı yapanlar BAYKAR. Bu milletin evlatları ile onları mukayese edemeyiz” diyerek sürdürdü.

“ENFLASYON HER AY DÜŞÜYOR”

Erdoğan, “Yaptıklarımızı anlatmaya saatler yetmez” diyerek, “Eksikler de yok değil, bütün bunlar aşılacaktır, yine biz aşarız. Enflasyon her ay düşüyor. Yüzde 43'e indi. Her ay azala azala devam edecek” açıklamasında bulundu ve ülkenin genel durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız. Nereden nerelere geldik. Eğitimden sağlığa her alanda standartları en yükseğe biz çıkardık. Sanayi ve teknoloji eksiklerini biz giderdik mi? Bu ülkenin en büyük özlemi olan Ayasofya'yı biz ibadete açtık mı? Yaparsak biz yaparız, yaparsa AK Parti yapar.”

“DAHA NE KADAR SABREDECEKSİNİZ”

İYİ Partili, Saadet Partili vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Bay bay Kemal’in sizi genel başkanınızı inandığınız ve savunduğunuz tüm değerleri böylesine pervasızca istiskal etmesine daha ne kadar sabredeceksiniz? CHP içindeki gerçekten cumhuriyetçi, gerçekten Gazi Mustafa Kemal’in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini de biliyoruz. Bunun için diyoruz ki bizim davamız ülkenin kazanımlarını daha da ileriye taşıma, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek miras bırakma davasıdır. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. Dolayısıyla 85 milyonun her birinin bu dava içinde bu dava safında yeri vardır. Gelin ülkemizin milletimizin evlatlarımızın aydınlık geleceği için 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim” dedi.

“BİZ LGBT’YE KARŞIYIZ”

Erdoğan ayrıca, “Biz LGBT’ci değiliz, biz LGBT’ye karşıyız; CHP LGBT’ci İyi Parti LGBT’ci, HDP LGBT’ci; Cumhur İttifakı olarak biz LGBT’ye karşıyız. Bizim için aile kutsaldır. Ailemize laf ettirmeyiz" sözleriyle dikkat çekti.

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