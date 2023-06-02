Erdoğan, TBMM’de locaya giriş yaptı. Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı. O anlar böyle görüntülendi!

Erdoğan'ın TBMM Genel Kurul salonuna girişinde Kılıçdaroğlu ve muhalefet üyeleri ayağa kalkmadı. O anlar anbean görüntülendi.

Erdoğan, TBMM’de locaya giriş yaptı. Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı. O anlar böyle görüntülendi!

28'inci dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. TBMM'de yeni dönem resmen başladı. Yemin törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu locadan takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.

KILIÇDAROĞLU AYAĞA KALKMADI

Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi sırasında Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmadığı görüldü. Erdoğan'ın milletvekillerini selamlaması sırasında ise CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının da ayağa kalkmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Sonrasında ise Erdoğan, Genel Kurul'a geçerek kendisine ayrılan locadan yemin törenini takip etti.

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